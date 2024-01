Tobias Ebster (KTM): Gefahr durch Roadbook-Defekt

KTM-Privatfahrer Tobias Ebster behauptete sich auch auf dem elften Teilstück der Rallye Dakar 2024 und steht nun unmittelbar vor dem wichtigsten Ziel bei seiner Premiere.

Dakar-Debütant Tobias Ebster holte sich auf der vorletzten Etappe am Donnerstag Rang 27. Der Tiroler verlor auf seiner Kini-KTM 52:41 min auf den Tagessieger Ross Branch (Hero). In der Gesamtwertung steht Honda-Ass Ricky Brabec vor seinem zweiten Dakar-Sieg.

«Es war ein langer Tag. Es waren so viele Steine und es war leicht hinzufallen. Es hat viele Fahrer geschmissen, es hat schon bei Kilometer 20 angefangen, dass der Helikopter da war», schilderte der 26-jährige Ebster nach den 480 Wertungs-Kilometern.

Das Roadbook bereitete «Mini-Kini» grobe Probleme: «Vor mir hat es noch einen Fahrer hingeworfen. Ich musste mich nämlich überholen lassen, weil mein digitales Roadbook nicht funktioniert hat. Ich musste auf Touchscreen umschalten, es hat aber nicht funktioniert. Das ist gar nicht so nett, wenn man so schnell fährt und nicht weiß, wohin man fährt und welche Gefahr dann kommt.»

Dann kam es zu einem weiteren Zwischenfall: «Nach den Canyon hat das Roadbook wieder funktioniert, später aber wieder nicht. Ich musste dann leider ein wenig nachfahren. Direkt vor mir hat es dann einen Yamaha-Fahrer heftig hingeworfen. Wir sind dann auch zwei, drei Minuten stehengeblieben», schilderte der Neffen von KTM-Legende Heinz Kinigadner.

In der Gesamtwertung büßte Ebster am Donnerstag einen Platz ein und liegt jetzt auf P20. Er führt aber weiter in der «Malle Moto»-Wertung der Fahrer ohne Hilfestellung. Am Freitag warten noch 175 Kilometer Wertungsfahrt.

Dakar 2024, vorläufiges Ergebnis Etappe 11 (18.1.):

1. Ross Branch (BW), Hero, 4:51,57 Stunden

2. Ricky Brabec (USA), Honda, +32 sec

3. Adrien Van Beveren (F), Honda, +3:17

4. Luciano Benavides (ARG), Husqvarna, +4:38

5. Toby Price (AUS), KTM, +6:31

6. Bradley Cox (RSA), KTM, +8:05

7. Kevin Benavides (ARG), KTM, +9:08

8. Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +12:23

9. Martin Michek (CZE), KTM, +14:27

10. Stefan Svitko (SVK), KTM, +15:47



Ferner:

27. Tobias Ebster (A), KTM, +52:41

Vorläufiger Gesamtstand nach Etappe 11 (18.1.):

1. Ricky Brabec (USA), Honda, 49:37,57 Stunden

2. Ross Branch (BW), Hero, +10:22 min

3. Adrien Van Beveren (F), Honda, +14:31

4. Jose Cornejo (CHL), Honda, +38:44

5. Kevin Benavides (ARG), KTM, +41:19

6. Toby Price (AUS), KTM, +47:59

7. Luciano Benavides (ARG), Husqvarna, +55:48

8. Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +1:12,25 h

9. Stefan Svitko (SK), KTM, +1:54,18

10. Martin Michek (CZ), KTM, +2:43,40



Ferner:

20. Tobias Ebster (A), KTM, +6:40,49