Tobias Ebster (KTM): Bestimmt nicht die letzte Dakar

Der Tiroler Dakar-Rookie Tobias Ebster brachte seine Kini-KTM auch am letzten Tag der berüchtigten Wüsten-Rallye heil und als Klassensieger ins Ziel und darf nun richtig jubeln.

Tobias Ebster kam auf der zwölften und letzten Etappe der Rallye Dakar ohne gröbere Zwischenfälle ins Ziel und darf sich somit Dakar-Finisher nennen. Nicht nur das: Der 26-jährige Zillertaler ist jüngster Österreicher, dem das gelungen ist.

Am letzten Tag über knapp 180 Kilometer holte Ebster Rang 19. Gesamt sprang für Tobi Platz 20 heraus. Für den Dakar-Neuling steht der Sieg in der sogenannten «Malle Moto»-Wertung (Original Motul Class) zu Buche, zudem ist er schnellster Rookie.

«Die Dakar 2024 ist jetzt vorbei. Ich bin ein Finisher, ich habe den Malle Moto-Sieg geholt, bin bester Rookie und gesamt in den Top-20», strahlte der Tiroler Privatfahrer. «Wenn ich so zurückdenke, die letzten 20 Tage waren wirklich anstrengend. Es hat aber auch so viel Spaß gemacht.»

Ebster, der Neffe von Heinz Kinigadner, stellt die Strapazen so dar: «Jedes Mal aufstehen und alles packen, das Zelt zusammenräumen, das war wirklich ein Abenteuer für sich. Danach war dann jeden Tag wieder das Motorrad zu machen, alles wieder vorzubereiten. Danke an alle, die zugeschaut und mich unterstützt haben. Es war wirklich hammermäßig! Die erste Dakar ist jetzt vorbei und es ist bestimmt nicht die letzte!»

Dakar 2024, vorläufiges Endergebnis:

1. Ricky Brabec (USA), Honda, 51:30,08 Stunden

2. Ross Branch (BW), Hero, +10:52 min

3. Adrien van Beveren (F), Honda, +12:25

4. Kevin Benavides (ARG), KTM, +38:48

5. Toby Price (AUS), KTM, +45:28

6. Jose Cornejo (CHL), Honda, +46:38

7. Luciano Benavides (ARG), Husqvarna, +53:31

8. Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +1:14,32 h

9. Stefan Svitko (SK), KTM, +1:56,28

10. Martin Michek (CZ), KTM, +2:48,49



Ferner:

20. Tobias Ebster (A), KTM, +6:46,52

Ergebnis Etappe 12 (19.1.):

1. Kevin Benavides (ARG), KTM, 1:48,40 Stunden

2. Toby Price (AUS), KTM, +1:00 min

3. Luciano Benavides (ARG), Husqvarna, +1:14

4. Adrien van Beveren (F), Honda, +1:25

5. Diego Llanos (ARG), KTM, +3:14

6. Romain Dumontier (ARG), KTM, +3:23

7. Ricky Brabec (USA), Honda, +3:31

8. Mathieu Doveze (F), KTM, +3:36 h

9. Ross Branch (BW), Hero, +4:02

10. Bradley Cox (RSA), KTM, +4:19



Ferner:

19. Tobias Ebster (A), KTM, +9:34