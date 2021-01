Dakar 8. Etappe: Feierabend für Loeb und Elena

Für den neunfachen Rallye-Rekordchampion Sébastien Loeb und seinen Beifahrer Daniel Elena ist die 43. Rallye Dakar nach gravierenden Problemen mit dem Prodrive Hunter vorzeitig beendet.

Bei ihrer fünften Rallye Dakar hatten sich Probleme an Bord ihres BRX Prodrive angehäuft. Auf der achten Etappe am Montag warfen sie nach weiteren Problemen bei der Offroad-Premiere des Prodrive BRX Hunter das Handtuch

Die beiden Rallye-Routiniers, die zu Beginn der Etappe Opfer mechanischer Probleme waren, kamen am Sonntag bei ersten Teil der Marathon-Etappe, bei der kein Service erlaubt ist, nur 40 Kilometer weit. Im zweiten Abschnitt am Montag stoppte sie nach nur 80 Kilometern die nächste Reifenpanne. Am Morgen war Loeb mit nur einem Reserverad in die achte Prüfung gestartet und hatte das zweite Ersatzrad seinem Teamkollegen Nani Roma überlassen, der um den fünften Platz kämpft.

Um die Sache noch schlimmer zu machen, hatte das schnelle Service-Fahrzeug vor ihnen am Tag zuvor ebenfalls Probleme und konnte ihnen nicht helfen. Ohne eine Lösung erreichten die beiden Männer das Biwak von Neom auf der Service-Strecke.

Sébastien Loeb hatte es in seinen ersten vier Dakar-Spielen immer geschafft, mindestens einen Etappensieg zu erringen. In diesem Jahr konnte der elsässische Pilot mit dem neuen Prodrive-Allradler, der logischerweise hinter sehr erfahrenen Konkurrenten zurückliegt, nie zwischen den akkumulierten Pannen (12 !!) und Navigationsfehlern eingreifen. von einer Reihe von mechanischen Problemen abgesehen.

«Wir müssen die Rallye Dakar schweren Herzens aufgeben. Wir haben in den letzten acht Tagen viele Schwierigkeiten erlebt, aber nicht eine Sekunde lang haben wir darüber nachgedacht, das Abenteuer vor dem Ende zu verlassen. Erstens, weil wir niemals aufgeben, niemals aufhören, dass wir jeden Tag die Chance nutzen, diesen Job zu erledigen, sondern auch Nani Roma, Alex Haro und dem gesamten Bahrain Raid Xtreme-Team bei der Suche nach einem tollen Ergebnis bei der Zielankunft zu helfen», erklärte der frustrierte Loeb.

«Aber heute hatten wir keine andere Wahl. Wir haben beschlossen, unsere Reserveräder heute Morgen Nani & Alex zu überlassen, um ihre Chancen zu optimieren, aber wir hatten zu Beginn der Prüfung einen weiteren platten Reifen. Der gestrige Ausfall unseres Assistenzwagens besiegelte unser Schicksal für diese Dakar2021. Ohne Reifen, ohne Teile war es unmöglich, weiter zu gehen. Wir sind enttäuscht für das Team, aber wir müssen viel aus dieser Ausgabe lernen, um nächstes Jahr wieder stärker zu werden», kommentierte der Wahlschweizer in den sozialen Medien.