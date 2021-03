David Richards/Prodrive kontert Daniel Elena

David Richards, Vorsitzender bei Prodrive, hat die Entscheidung verteidigt, in Zukunft auf Daniel Elena zu verzichten und antwortet auf die scharfe Kritik des ehemaligen Beifahrers von Sébastien Loeb.

Elenas Trennung von Sébastien Loeb wurde am Montag bestätigt, ein Schritt, der eine heftige Reaktion des Monegassen auslöste, in der Elena die BRX Prodrive-Bemühungen als «Mist» und das BRX Hunter-Auto als «eine Zwiebel» bezeichnete. Auf die Frage, warum Elena in Zukunft nicht im Team sein würde, sagte Richards zu DirtFish: «Wir haben uns mit Sébastien über die ganze Sache beraten. Natürlich ist eine Entscheidung dieser Art nicht leichtfertig zu treffen, aber man muss die Dinge objektiv betrachten und manchmal schwierige Entscheidungen treffen»

Richards weiter; «Wenn man sich die Ergebnisse der Veranstaltung und die Ereignisse der Veranstaltung ansieht, denke ich, dass diese Dakar jetzt etwas Einzigartiges ist, das Ganze hat sich in den letzten Jahren geändert. Es ist nicht das Ereignis, das es in Afrika oder in Südamerika war, es ist ziemlich einzigartig in Bezug auf die Navigationsherausforderung, es erfordert viel Erfahrung und viel Übung.»

Richards gab zu, dass Elena nicht die einzige Änderung im Team sein würde. Er fügte hinzu: «Wir haben unsere Leistung bei der Veranstaltung sehr gründlich bewertet. Es ist zwei Monate her und wir hatten viele Nachbesprechungen und viele Debatten. Wir haben uns jedes Detail unserer Leistung angesehen und uns angesehen, wie wir uns in Zukunft verbessern können. Nichts wurde zurückgehalten, alles stand unter dem Mikroskop, wie wir uns dem nähern, das bedeutet jedes Detail des Fahrzeugs, die Leistung des Fahrers und des Beifahrers, die Leistung der Personen innerhalb des Teams, die wir ebenfalls ändern.»

Richard führte weiter aus: «Jede Änderung in einer Organisation ist schwierig und nicht leichtfertig zu nehmen. Dies wurde in voller Absprache mit allen vorgenommen. Wir waren uns der langjährigen Beziehung zwischen Sébastien und Daniel sehr wohl bewusst und es ist nicht etwas, das wir sogar vorgeschlagen hätten, wenn wir nicht geglaubt hätten, dass Sébastien die Schlussfolgerungen akzeptieren würde, zu denen wir alle gekommen wären.»

Richards lehnte es ab, sich zu genauen Problemen mit Elena zu äußern, doch das Paar zog sich schließlich vom 43. Platz aus der Rallye Dakar zurück, nachdem es zwei Reifenpannen mit nur einem Ersatzrad erlitten hatte.

Loeb hatte die diesjährige Dakar als «Hölle» bezeichnet. Drei Reifenschäden in der Eröffnungsphase schlossen ihn aus dem Kampf um den Sieg aus. Darüber hinaus gab es einen Querlenkerschaden, der sie zwang, aus der sechsten Etappe zu humpeln, und Navigationsfehler, als Elena, wie andere führende Beifahrer, daran arbeitete, sich mit Dakars neuem Tablet-basierten Navigationsprozess vertraut zu machen.

Richards akzeptierte, dass das neue System einige Zeit in Anspruch nahm, fügte jedoch hinzu: «Stéphane Peterhansel war in diesem Jahr äußerst erfolgreich bei der Verpflichtung des neuen Beifahrers Edouard Boulanger und gewann den Event.»

Auf die Frage, wer Elena ersetzen könnte, sagte Richards: «Wir informieren uns derzeit. Es ist keine leichte Aufgabe, jemanden mit einem Erfahrungsniveau zu finden, das für diese Art von Veranstaltung erforderlich ist. Ich möchte dies hervorheben. Die Anforderungen an den Beifahrer haben sich dramatisch geändert, und das ist der Schlüssel für die gesamte Situation. Jetzt ist es an der Zeit, jemand anderen hinzuzuziehen. Sébastien ist fest entschlossen, Dakar zu gewinnen, und wir möchten die Cross Country-Weltmeisterschaft im nächsten Jahr gewinnen. Jetzt haben wir genügend Zeit, um dieses Problem zu lösen. Wir werden Mitte des Jahres erneut testen, sobald wir das Auto an die neuen Vorschriften angepasst haben. Wir wollen vor der Dakar im nächsten Jahr an Marokko und einigen anderen Veranstaltungen teilnehmen.»

Auf Elenas Kritik am Auto richtete Richards Fragen an anderer Stelle. «Wir haben das beste Ergebnis aller Newcomer bei Dakar erzielt», sagte er. «Nani Roma hatte während der gesamten Veranstaltung nicht mehr als zweieinhalb Minuten mit mechanischen Problemen zu kämpfen. Ich schlage vor, Sie fragen Nani und Sébastien, was sie von dem Auto halten, und nicht von Daniel.»

Elena machte auch seine Gefühle gegenüber Richards und einer Entscheidung, an der er während seiner Zeit als Inhaber der kommerziellen Rechte der WRC im Jahr 2005 beteiligt war, deutlich. Diese Entscheidung bestand darin, die Namen der Beifahrer aus den Heckscheiben von Rallye-Autos zu entfernen.

Richards sagte, dass die Entscheidung im Interesse getroffen wurde, den Sport im Hinblick auf die öffentliche Anziehungskraft voranzutreiben.

«Ich stehe zu meinen Argumenten aus dem Jahr 2005», erklärte er. «Eigentlich habe ich nicht darum gebeten, die Namen der Beifahrer zu entfernen, sondern darum, dass der Name des Fahrers auf beiden Seiten des Autos und der Name des Beifahrers in kleinerer Schrift steht. Es ist grundsätzlich wahr, während wir die Rolle des Beifahrers anerkennen, folgt die Öffentlichkeit den Fahrern. Und wer wäre ich, um das angesichts meiner vorherigen Rolle zu leugnen? Aber man muss sich Fakten stellen und sich ansehen, was im besten Interesse des Sports liegt.»