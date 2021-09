Audi bereitet sich in Marokko auf die Dakar vor

Bis der rein elektrisch angetriebene RS Q e-tron nach einem zweiwöchigen Test in Marokko sein Debüt bei der Rallye Dakar gibt, sagt Andreas Roos, Leiter der Werks-Motorsportprogramme von Audi, gibt es «noch viel zu tun».

Im kommenden Jahr startet die Marke erstmals als Werksteam beim Rallye-Klassiker und setzt im Rahmen einer Neuausrichtung der Motorsportaktivitäten ein hochinnovatives Elektroauto ein. Es wird Teil einer brandneuen T1+-Kategorie für die Rallye Dakar, die gleichzeitig der erste Lauf der FIA Cross-Country-Rallyes-Saison ist, die für 2022 mit dem vollen FIA-Weltmeisterstatus ausgezeichnet wurde.

Audi hatte sein Auto bereits seit dem Shakedown im Juli in Deutschland und Spanien getestet, aber die Reise nach Marokko war der erste echte Ausflug unter den bei der Rallye Dakar in Saudi-Arabien erwarteten Bedingungen. Jeder der Fahrer des Teams – Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz und Mattias Ekström – waren beim Test anwesend, wobei das Auto verständlicherweise anfängliche Kinderkrankheiten hatte.

«Das Thermometer kletterte zeitweise auf weit über 40° Celsius», sagt Sven Quandt, dessen Firma Q Motorsport das Werksprogramm von Audi operativ betreut. «Außerdem behinderten Sandstürme die Tests und wie erwartet traten bei den hohen Temperaturen einige neue Probleme auf, die immer wieder zu Testunterbrechungen führten und vor dem nächsten Test behoben werden mussten.»

Das vollelektrische Auto ist so komplex, dass die Entscheidung, es den extremsten Bedingungen auszusetzen, tatsächlich eine bewusste Entscheidung von Audi war, um mehr darüber zu erfahren, wie seine drei MGUs (Motor-Generator-Einheiten) unter großer Hitze arbeiten. Diese Kinderkrankheiten sind alles andere als demoralisierend, sondern Teil des Entwicklungsprozesses, um das Auto vor seinem Wettbewerbsdebüt stärker zu machen.

«Wir erwarten bei der Rallye Dakar deutlich niedrigere Temperaturen», erklärt Roos. «Dennoch sind wir bewusst nach Marokko gefahren, um unser Konzept unter extremsten Bedingungen zu testen. Komponenten wie beispielsweise die MGU wurden grundsätzlich nicht für den Einsatz bei so hohen Umgebungstemperaturen entwickelt, aber auch der Antriebsstrang und andere Komponenten wurden durch die Hitze an ihre Grenzen oder sogar darüber hinaus getrieben. Die Erkenntnisse, die wir in Marokko gewonnen haben, sind von unschätzbarem Wert, sie zeigen uns aber auch, dass vor der Rallye Dakar noch viel zu tun ist und nicht mehr viel Zeit bleibt.»

Roos verriet außerdem, dass das Team seine Bemühungen auch auf die Optimierung des Temperaturmanagements innerhalb der Hochvoltbatterie konzentriert und vieles von dem, was in den Straßenfahrzeugen der Marke entwickelt wurde, auf den RS Q e-tron übertragen wird. Es wird erwartet, dass Audi noch vor Ende des Jahres an mindestens einer Rallye teilnehmen wird, um sich auf seinen Dakar-Einstand vorzubereiten, wobei jedoch noch offen ist, welche Rallye sein wird. Es wird angenommen, dass Prodrive an der Rallye Marokko teilnimmt, die vom 7. bis 13. Oktober stattfindet, während die Ha’il International Baja im Dezember in Saudi-Arabien zum traditionellen Auftakt der Dakar geworden ist.