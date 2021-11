Abu Dhabi Desert Challenge: Prodrive nicht am Start

Das Prodrive BRX-Team verzichtet kurzfristig auf einen Start mit zwei neuen Hunter T1 auf den Start bei der Abu Dhabi Desert Challenge nach einem Brand mit Personenschaden im Test-Camp.

Am Donnerstagabend Abend gaben die Organisatoren den Rückzug des Teams nach einem ungewöhnlichen Unfall bekannt, bei dem ein Mitglied des britischen Teams ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Das Team teilte mit: «Am Montag dieser Woche (1. November) kam es im BRX-Team während eines einwöchigen Testprogramms in Dubai zu einem Großbrand beim Betanken eines seiner Autos. Einer der Techniker erlitt schwere Verbrennungen. Er wurde sofort von den Sanitätern des Teams abgeholt und mit dem Rettungswagen vor Ort in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Anschließend wurde er in eine Spezialeinrichtung für schwere Verbrennungen in Dubai verlegt, wo er sich in Behandlung befindet. Alle Gedanken und Aufmerksamkeit des Teams richten nun auf das Wohl unseres verletzten Teamkollegen und seiner Familie. Nach Erörterungen mit dem gesamten Team, einschließlich der Fahrer, haben wir entschieden, dass es nicht angemessen ist, an der Veranstaltung an diesem Wochenende teilzunehmen. Wir führen derzeit eine umfassende Untersuchung des Vorfalls durch und kooperieren mit der örtlichen Polizei und Feuerwehr, die schnell vor Ort war.»

Das Team wird im Laufe dieses Monats zu seinem Test- und Entwicklungsplan zurückkehren, wobei der Schwerpunkt auf einer Teilnahme an der Rallye Dakar im Januar liegt. Vor dieser Abu Dhabi Desert Challenge hatte das Prodrive-Team mit seinem Fahrerduo Nani Roma / Sébastien Loeb vor allem eine Testwoche in den Vereinigten Arabischen Emiraten absolviert. Der Spanier hat auch in Wales verschiedene Tests durchgeführt, um die neuesten Entwicklungen an diesem T1+ zu testen.