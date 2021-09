Toyota mit vier Teams bei der Rallye Dakar 2022

Toyota Gazoo Racing wird bei der kommenden Rallye Dakar, die ab dem 2. Januar 2022 in Saudi-Arabien ausgetragen wird, mit einem achtköpfigen Team an den Start gehen.

An der Spitze des Werksteams stehen wie schon 2021 Nasser Al-Attiyah und Navigator Mathieu Baumel. Giniel de Villiers wird von Navigator Dennis Murphy begleitet; Henk Lategan und Brett Cummings werden zu ihrer zweiten Rallye Dakar starten; zudem Shameer Variawa und Navigator Danie Stassen.

Das Team wird auch einen brandneuen Toyota GR DKR Hilux T1+ einsetzen, der dem aktualisierten Reglement für die T1-Kategorie entspricht. Der Prototyp des Autos in temporärer Rohkohlefaser-Oberfläche wird derzeit in Vorbereitung auf eine offizielle Enthüllung im Jahr 2021 getestet.

Aufbauend auf den Erfahrungen aus der Dakar 2021 wird das Team weiterhin eine Mischung aus erfahrenen Spezialisten wie Nasser und Giniel aufstellen und Lategan als aufstrebende Kraft im Sport fördern. Variawa wird versuchen, seinen 21. Platz bei der Rallye Dakar 2021 zu verbessern.

Seit ihrem zweiten Platz bei der Ausgabe 2021 haben Al-Attiyah und Baumel, Sieger von 2019, den Sieg bei der Andalusien-Rallye und bei der Baja Spain Aragon errungen. Das Paar, das dreimal in Folge den FIA-Weltcup für Cross-Country-Rallyes gewonnen hat, strebt 2022 einen vierten Dakar-Sieg an. De Villiers und Murphy sind erfolgreich im South African Cross gefahren, Country Series (SACCS), die auch als Testumgebung für die Weiterentwicklung des Toyota Dakar Hilux dient.

Der neue Toyota Hilux T1+

Toyota Gazoo Racing hat den Hilux weiter verfeinert und die neueste Version wird bei der Rallye Dakar eingesetzt, basierend auf den neuesten Regeln. Der neue Toyota GR DKR Hilux T1+ wird Komponenten mit dem erprobten Hilux teilen, der erstmals 2018 vorgestellt wurde und die Rallye 2019 gewann, aber eine Vielzahl von Verbesserungen aufweisen, darunter ein größeres Fahrwerk – Reifen von 37 Zoll statt 32 Zoll; zusammen mit einer Profilerhöhung von 245 mm auf 320 mm. Das neue Auto hat auch mehr Federweg, wobei die bisherige Grenze von 280 mm jetzt auf 350 mm erhöht wurde. Unter der Haube ist das Auto jetzt mit einem 3,5-Liter-Biturbo-V6-Benzinmotor ausgestattet, der aus dem brandneuen Toyota Land Cruiser 300 stammt, wie er in der markanten neuen GR-S-Version des ikonischen Fahrzeugs verwendet wird. Serienmäßig leistet der Motor 305 kW Leistung bei 5.200 U/min und 650 Nm Drehmoment ab 2.000 U/min. Im Renntrimm sind diese Zahlen jedoch deutlich höher.

Die Dakar 2022 wird wieder ausschließlich in der saudi-arabischen Wüste ausgetragen, allerdings verläuft die Rallye diesmal im Uhrzeigersinn. Sie beginnt am 2. Januar in der nördlichen Stadt Ha’il, bevor es nach Süden führt. Der Ruhetag wird am 8. Januar in der saudischen Hauptstadt Riad sein, bevor es am 14. Januar in südwestlicher Richtung ins Ziel in der Stadt Jeddah geht.

Die Rallye beginnt mit einem Prolog zur Ermittlung der Startpositionen für die erste Etappe. Die endgültige Route für die Dakar 2022 wird noch bekannt gegeben, aber es wird erwartet, dass das Gelände ähnlich wie in den Jahren 2020 und 2021 sein wird.

Glyn Hall, Teamchef: «Wir freuen uns sehr, ein Team ankündigen zu können, das dem des letzten Jahres sehr ähnlich ist. Da Nasser und Giniel unsere Offensive anführen und Henk Selbstvertrauen gewinnen soll, freuen wir uns darauf, die Rallye Dakar 2022 in Angriff zu nehmen. Unser neuer GR DKR Hilux T1+ macht gute Fortschritte und wir sind zuversichtlich, dass wir mit dem neuen Auto im Januar auf einem neuen Niveau antreten können.»

Nasser Al-Attiyah: «Ich freue mich sehr, bei der Dakar 2022 wieder im Toyota-Team zu sein. Wir haben die Rallye 2019 gemeinsam gewonnen und jetzt kommt eine neue Chance. Ich freue mich auf unsere Aussichten, insbesondere auf den neuen GR DKR Hilux T1+, der definitiv schneller und leistungsfähiger ist als das vorherige Auto.»

Giniel de Villiers: «Die Dakar ist eine der härtesten Rallyes der Welt, aber sie passt perfekt zu unserem neuen Hilux. Die neuen Räder, Federwege und vor allem der Umstieg auf den turbobetriebenen Benziner aus dem Land Cruiser werden unsere Chancen sicherlich stark verändern. Der Motor spricht sehr gut an und ermöglicht es uns, das neue Auto bis ans Limit zu bringen. Saudi-Arabien hat sich als würdiger Gastgeber für das Rennen erwiesen und wir gehen davon aus, dass dies auch 2022 der Fall sein wird.»