Dakar: Offenes Rennen in der saudi-arabischen Wüste?

Die technischen Entwicklungen, die die Konstrukteure und Tuner in diesem Jahr erzielt haben, machen die 44. Ausgabe der Rallye Dakar (01. bis 14. Januar 2022) in Saudi-Arabien zu einer der offensten seit langem.

Unter den ehrgeizigsten Projekten hat Audi zwei Legenden der Veranstaltung, Stéphane Peterhansel und Carlos Sainz, für den ersten Einsatz seines RS Q e-tron hybrid 4×4, einem Eckpfeiler des «Dakar Future»-Programms, verpflichtet.



Der dreimalige Sieger Nasser Al-Attiyah, der die gesamte Saison ungeschlagen überstanden und erneut den FIA-Cup für Cross Country Rallyes gewonnen hat, führt die Toyota-Armada an, die mit Giniel De Villiers und Yazeed Al-Rajhi in den überarbeiteten Toyota Hilux verstärkt wird. Auch Sébastien Loeb und «Nani» Roma dürften bei ihren Bemühungen um den Ruhm von den neuen Regelungen profitieren, sofern es Prodrive BRX gelungen ist, den BRX Hunter zu verbessern. Auch altbewährte Autos könnten von dem Szenario profitieren, darunter X-Raid mit Jakub Przygonski.





Die unbekannte Größe: Aud

Stéphane Peterhansel als Quotenfavorit in Rechnung zu stellen, scheint ein Kinderspiel. Seit seinem ersten Triumph auf einem Motorrad im Jahr 1991 hat «Mr Dakar» 14 Siege bei 29 Starts geholt, mit einer Erfolgsquote von unter 50%, einschließlich seiner siegreichen Saison im Jahr 2021. Doch diesmal ist die Lage ausnahmsweise nicht so eindeutig: Peterhansel hat nichts von seinem fahrerischen Können, seiner Navigationsfähigkeit oder seiner Performance verloren, aber er hat sich auf ein Abenteuer eingelassen, das nach den Worten des Mannes selbst ist seine bisher «größte Herausforderung».



Audi strebt an, das erste Fahrzeug mit alternativem Antrieb zu bauen und zu entwickeln, das die Dakar gewinnen kann, und gibt sich selbst eine mittelfristige Vision. Der deutsche Konstrukteur hat Stéphane Peterhansel und Carlos Sainz als Speerspitzen für das Rennen rekrutiert. Er hat es sich zum Ziel gesetzt, mit seinem RS Q e-tron von Anfang an tolle Ergebnisse zu erzielen, ohne dabei Fehler zu machen. Die Geschichte des Sports zeigt uns, dass äußerst ambitionierte Projekte selten mit konventionellen Technologien ihre Feuertaufen geglückt haben. Wenn überhaupt, betonen die jüngsten Beispiele von Volkswagen und Peugeot, wie wichtig Geduld beim Einleiten einer technologischen Revolution ist.



Die Unsicherheit rund um die Leistung und Zuverlässigkeit von Audi lenkt die Aufmerksamkeit logischerweise auf Toyota, das sich durch jahrelange Arbeit am Hilux einen hervorragenden Ruf für seine technische Beständigkeit erworben hat. Das Rennen wird jedoch kein Spaziergang im Park wegen seiner dreigleisigen Bedrohung, bestehend aus Nasser Al-Attiyah, Giniel De Villiers und Yazeed Al-Rajhi. Die Regeländerung, die es ihnen unter anderem ermöglicht, breitere Reifen zu fahren und den Federweg zu erhöhen, hat zu einer großen Überarbeitung geführt, sodass sie das Rennen mit Fahrzeugen starten, die erst ein paar hundert Rallye-Kilometer Rennen seit ihrem ersten Ausflug in Marokko gefahren sind.



Ihre Rivalen vom Team BRX, die letztes Jahr auf den Markt kamen, sind in einer ähnlichen Situation. Gleiche Ursache, gleiche Wirkung: Durch die Anpassung an die neue T1+-Kategorie wurde mehr Zeit in das Testen als in den Rennsport gesteckt. Doch Sébastien Loeb und «Nani» Roma und vielleicht Orlando Terranova sind alle heiß darauf, den fünften Platz von Roma im vergangenen Januar zu verbessern.



Vor diesem Hintergrund machen die Buggys des X-Raid-Teams, die in den letzten beiden Ausgaben die Beute gemacht haben, eine gute Wette im Kampf um den Titel, nicht zuletzt, weil einer der Buggys von Jakub Przygonski gesteuert wird und eine feste Größe in den Top 5 ist. Auch der russische Sieger der Silk Way Rallye, Denis Krotov, und der Argentinier Sebastián Halpern (Neunte 2018) fahren mit diesen Buggys und haben ein Upgrade für ihr Streben nach einem Podiumsplatz erhalten.

Und die anderen

Mathieu Serradori peilt mit seinem Century CR6 Buggy ebenfalls eine Top-5-Platzierung an. Das gleiche Ziel verfolgt das Team Abu Dhabi Racing mit Cyril Despres und Sheikh Khalid Al Qassimi am Steuer zweier DKR 3008 PH-Sport; Christian Lavieille führt den MD Rallye Sport Optimus Tross an; und Guerlain Chicherit würde bei seiner Rückkehr in den Wettbewerb gerne eine Top-10-Platzierung in seinem biokraftstoffbetriebenen Fahrzeug in Kauf nehmen.