Last-Minute-Job für Andreas Mikkelsen 31.12.2021 - 22:04 Von Toni Hoffmann

© Red Bull Andreas Mikkelsen (li) © Red Bull Mitch Guthrie Jr.

WRC2-Champion und Rallye-Europameister Andreas Mikkelsen wird sein Debüt bei der Rallye Dakar als Ersatz für den positiv auf COVID-19 getesteten Amerikaner Mitch Guthrie geben

Mikkelsen wird als Teil des Red Bull Off-Road Junior Teams in der Lightweight Prototype T3-Klasse an Bord eines Overdrive Racing OT3 fahren. Er wird von dem semi-regulären Rallye-Copiloten Ola Fløene, Mikkelsens langjährigem WRC-Partner, für den 12-tägigen Marathon-Rallye-Raid unterstützt. Guthrie, der zwei Dakar-Teilnahmen bestritt, aber beide nicht beendet hat, gab in den sozialen Medien bekannt, dass er einen positiven Test zurückgegeben hatte und die Veranstaltung aussetzen müsste.



«Absolut untröstlich. Ich werde aufgrund eines positiven COVID-Tests nicht an der diesjährigen Rallye Dakar teilnehmen können», schrieb Guthrie. «Ich fühle mich zu 100 % wohl und bin seit meinem Test in Quarantäne und bete, dass es eine Möglichkeit gibt, Rennen zu fahren, aber hier sind wir. Wirklich keine Worte, ich bin nur deprimiert, in dieser Situation zu sein, aber es ist wie es ist und ich kann nichts dagegen tun. Ich möchte meinen großartigen Teamkollegen vom Red Bull Off-Road Junior Team ein großartiges Rennen wünschen sowie Andreas Mikkelsen, der neben Ola Fløene meinen Platz einnehmen wird.»



Mikkelsen wird bei der 44. Rallye Dakar der Partner im Red Bull Team von Seth Quintero and Cristina Gutierréz.



Über die späte Ergänzung des Dakar-Feldes sagte Mikkelsen: «Ich bin überrascht, hier zu sein, da dies nicht der ursprüngliche Plan war, aber dies ist derzeit die Situation auf der Welt. Mitch tut mir wirklich leid. Ich habe mit Ola gesprochen und gehört, wie gut sie sich auf diese Rallye vorbereitet haben. Ich werde versuchen, mein Bestes für die nächsten zwei Wochen zu geben. Ich bin Rennen gewohnt, die nur ein Wochenende dauern, also wird es für mich ganz anders.“



Mikkelsen wird sich an den OT3 aus dem Prolog anpassen müssen, da er noch nie zuvor einen Lightweight-Prototyp gefahren oder in der saudi-arabischen Wüste angetreten ist.



Obwohl er ins kalte Wasser geworfen wurde, möchte Mikkelsen die Dakar als «Lernerfahrung» nutzen. «Ich fühle mich nicht wirklich gut vorbereitet. Ich bin diese Autos noch nie gefahren, tatsächlich habe ich sie einen Tag vor der Rallye zum ersten Mal bei einem kleinen Test gefahren. Jetzt kommt die Prolog-Phase, also bin ich wirklich aufgeregt. Ich werde die Dinge Schritt für Schritt angehen. Ich fühle mich nicht besonders nervös, weil dies nur eine Lernerfahrung für mich sein wird. Hoffentlich schaffen wir es bis zum Ende, das ist das große Ziel. Ich möchte die maximale Laufleistung erreichen und alles für die Zukunft lernen, was ich kann. Ich freue mich nur sehr darauf, in die nächsten zwei Wochen einzusteigen.»