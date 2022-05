Dakar: Fahrzeuge von privat in Online-Auktion

Ein privater österreichischer Sammler versteigert über die Online-Auktionsplattform von Troostwijk Auctions seine Sammlung von Fahrzeugen, Ausrüstung und Werkzeugen der Rallye Dakar.

Unter anderem kommen ein Nissan Patrol GR 3.0 TDI, ein KTM Dakar Siegermotorrad und ein MAN L 27 unter den digitalen Hammer. Die Auktion ist derzeit für Gebote geöffnet. Am Donnerstag, den 26. Mai 2022, endet die Auktion um 13:00 Uhr.

Ein begeisterter österreichischer Sammler von allem, was mit der Rallye Dakar zu tun hat, bietet seine Sammlung über die Online-Plattform von Troostwijk Auctions zur Versteigerung an. Der Sammler, der in der Rallye-Szene wegen seiner beruflichen und privaten Beziehungen zu Togo auch Togo-Toni genannt wird, ist selbst ein begeisterter Motorsportler. Er verfügt über berufliche Kontakte und Verbindungen zur Rallye Dakar und hat selbst an mehreren Rallyes teilgenommen.

Rallye-Fahrzeuge

Die Sammlung von Togo-Toni, welche nun versteigert wird, umfasst neben Rallye-Material, Werkzeugen und Maschinen auch verschiedene Rallye-Fahrzeuge.

Ein besonderes Los ist der Nissan Patrol GR 3.0 TDI. Dieses Fahrzeug wurde im Jahr 2000 von Nissan-Dessoud in Frankreich für die Motorsportabteilung von KTM unter der Leitung von Herrn Ing. Hans Trunkenpolz (dem Sohn des KTM-Gründers) für die Dakar 2001 gebaut. Andre Dessoud war für den Einsatz und die Konstruktion der Nissan-Werkswagen verantwortlich und gewann mehrere Jahre lang mit identischen Nissan Patrols die Diesel- und Serienwagenklassen. Der zu versteigernde Nissan wurde als Begleitfahrzeug für den Teamchef Herrn Trunkenpolz eingesetzt und war Teil des Erfolgs. Der Nissan hat ein verstärktes Fahrwerk mit WP-Federn, einstellbare Sachs-Dämpfer, einen Überrollkäfig, Sportsitze, H-Gurte, einen Zusatztank und einen Rallye-Tripmaster. Togo-Toni: «Dieser Nissan gehört seit 20 Jahren zu meiner Sammlung. Er war für die Dakar vorbereitet, aber dazu ist es nicht gekommen. Das Fahrzeug ist für die Dakar Classic zugelassen und startklar!»

Ein weiteres auffälliges Fahrzeug aus dieser Auktion ist der MAN L27 Rallye-Truck. Er wurde im Jahr 2000 in der MAN-Versuchsabteilung in München in Zusammenarbeit mit Herrn Prof. Dr. Peter Reif (Konstrukteur und Fahrer des Dakar-Siegertrucks von 1997) entwickelt. Der Truck war Teil des ersten Dakar-Sieges von KTM im Jahr 2001 in der Motorradklasse durch Fabrizio Meioni. Die Piloten des MAN waren Prof. Peter Reif als Fahrer und Günter Pichlbauer als Beifahrer. Es wurden mehrere Etappensiege und ein sensationeller dritter Platz in der Gesamtwertung erzielt. Togo-Toni: «Dieser Truck ist seit 2002 in meiner Sammlung. Jedes Jahr wurde er für einen möglichen Start bei der Dakar vorbereitet, aber ein Rennen fand nie statt. Der Truck ist nach wie vor FIA-zertifiziert als Rennfahrzeug, hat eine österreichische Einzelgenehmigung als Sonderfahrzeug und ist startklar und einsatzbereit für die Dakar Classic.»

Ein weiteres besonderes Stück in dieser Auktion ist das KTM Dakar Siegermotorrad, das Siegerfahrzeug der Rallye Dakar 2005. Sehen Sie sich die 31 Lose dieser Auktion hier an.

Über die Auktion

Die Online-Auktion der Fahrzeuge, Maschinen und Werkzeuge der Rallye Dakar endet am Donnerstag, den 26. Mai 2022 um 13:00 Uhr.

Möchten Sie sich die Lose ansehen, bevor Sie ein Gebot abgeben? Sie können dies während des Besichtigungstages am Dienstag, den 24. Mai 2022 von 08:00 bis 15:00 Uhr tun. Der Besichtigungstag kann nur nach Vereinbarung besucht werden. Die Anmeldung ist bis zum 19. Mai 2022 über office@karner-dechow.at möglich. Orte des Besichtigungstages: Leogangerstraße 51a, 5760 in Saalfelden (Österreich) und Pfaffenhofen 11, 5760 in Saalfelden (Österreich).