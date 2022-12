Rennen der Spitzenklasse in den Dünen Saudi-Arabiens

Die Rallye Dakar kehrt am 31. Dezember zu ihrer vierten Ausgabe nach Saudi-Arabien zurück. Die weltbesten Offroad-Fahrer müssen sich 5.000 Rennkilometern auf 14 gezeiteten Sonderprüfungen bis zum 15. Januar stellen.

Die Rallye Dakar ist der Höhepunkt des Rally Raid-Kalenders. Rally Raid, auch Cross-Country-Rallye genannt, ist eine Form von Langstrecken-Offroad-Rennen, die über mehrere Tage stattfinden.

Das Abenteuer Rallye Dakar hat seinen Ursprung im Jahr 1977, als sich der französische Motorradrennfahrer Thierry Sabine während der Rallye Abidjan-Nizza auf seinem Motorrad in der libyschen Wüste verirrte. Nachdem er sich aus der Wüste herausnavigiert hatte, war der Franzose entschlossen, ein Rennen zu organisieren, das auf seiner Erfahrung mit einer Route basiert, die in Europa beginnt, weiter nach Algier führt und Agadez durchquert, bevor es schließlich in Dakar endet. Seitdem hat sich die Rallye Dakar von Rennen in Afrika nach Südamerika und jetzt nach Saudi-Arabien entwickelt.

Das Rallye besteht aus einer Etappe pro Tag mit jeweils mindestens einer «Sonderprüfung» (mehrere hundert Kilometer lang), die auf der Straße oder im Gelände stattfinden kann. Die zurückgelegte Gesamtstrecke beträgt mehrere tausend Kilometer. Die Veranstaltung findet über einen Zeitraum von zehn bis fünfzehn Tagen statt.

Die Wertung der Wertungsprüfung setzt sich aus den Zeiten der Wertungsprüfung zuzüglich etwaiger sportlicher Strafen zusammen. Das Rennen erfordert eine präzise Navigation, die über ein vom Veranstalter bereitgestelltes Roadbook erfolgt, das zu Beginn jeder Etappe ausgehändigt wird.

Die Startreihenfolge jeder Wertungsprüfung basiert auf den im gezeiteten Sektor der vorherigen Etappe eingestellten Zeiten, einschließlich aller sportlichen Strafen (z. B. für Geschwindigkeitsüberschreitung in Verbindungssektoren oder fehlende Wegpunkte), die während der Etappe verhängt wurden.

Dif Rallye Dakar 2023 wird die längste Strecke sein, seit die Teilnehmer 2014 5.000 Kilometer Sonderprüfungen in einem Prolog und 14 Etappen bewältigen werden. Die Prolog-Etappe beginnt am 31. Dezember 2022 in Yanbu am Roten Meer, und das Feld will den ganzen Weg überqueren, mit mehr Dünen und potenziellen Fallen als je zuvor, bis nach Dammam am Arabischen Golf, wo es am 15. Januar endet .

Die Red Bull Athleten der Rallye Dakar 2023

Beim härtesten Langstreckentest des Motorsports bereitet sich das Red Bull Desert Wings-Team aus Champions und frischen Talenten darauf vor, im zermürbenden Sand von Saudi-Arabien an seine Grenzen zu gehen.

In der T1 Car Class kehren Nasser Al-Attiyah (QA) und Beifahrer Mathieu Baumel (F) am Steuer eines Toyota GR DKR Hilux T1+ nach Saudi-Arabien zurück, wobei der katarische Fahrer einen vierten Dakar-Titel anstrebt. Der 51-Jährige sagte: «Wir sind bereit, unseren Titel zu verteidigen. Es wäre unglaublich, noch einmal zu gewinnen.»

Ebenfalls im Toyota Hilux T1+ unterwegs sind Giniel De Villiers (ZA)/Dennis Murphy (ZA) und Lucas Moraes (BZ)/Timo Gottschalk (D), während Sébastien Loeb (F) in seinem BRX Prodrive Hunter neben Beifahrer Fabian Lurquin (B) nach seinem zweiten Platz hinter Al-Attiyah im Jahr 2022 zurückkehrt.

Der dreimalige Dakar-Sieger Carlos Sainz (E) und Beifahrer Lucas Cruz (E) werden in ihrem Audi RS Q e-tron E2 mit Monsieur Dakar höchstpersönlich Stéphane Peterhansel (F) und Beifahrer Edouard Boulanger (F) an den Start gehen Gemeinsam mit Mattias Ekström (S)/Emil Bergkvist (S) startet Audi im Dreierpack, während Dakar-Routinier Kuba Przygoński (PL) mit Beifahrer Armand Monleon (E) für MINI antritt.

In der Kategorie Side-by-Side fährt der 20-jährige Seth Quintero (USA) in einer neuen Zusammenarbeit zwischen dem Red Bull Off-Road Junior Team und Can-Am zusammen mit Beifahrer Dennis Zenz (D) einen Can-Am Maverick T3 . Er sagte: «Ich denke, wir haben eine wirklich gute Basis und können die Dakar gewinnen.» Seth Quintero hält mit 12 Etappensiegen 2022 den Rekord für die meisten Etappensiege bei der Rallye Dakar.

Austin 'AJ' Jones (USA)/Gustavo Gugelmin (BZ) und Mitch Guthrie (USA)/Kellon Walch (USA) treten ebenfalls an, während Cristina Gutiérrez (E) und Beifahrer Pablo Moreno (E) einen Can-Am Maverick zum ersten Mal bei Dakar übernehem. Sie schwärmte: «Wir werden sicher Spaß haben.»

Die amtierenden Dakar T3-Meister Chaleco López (RCH) und Juan Pablo Latrach (RCH) sind jetzt Teamkollegen von Gutiérrez mit Rokas Baciuška (LT)/Oriol Vidal (E), Guillaume De Mevius (B)/François Cazalet (F) und der dreifache Quad-Rennsieger Ignacio Casale (RCH) und der Navigator Alvaro León (RCH) stehen ebenfalls an der Startlinie, wenn sich die Motorsportwelt auf einen weiteren gigantischen Kampf über den Sanddünen vorbereitet, um das neue Jahr zu beginnen.

Autos:

#200 - Nasser Al-Attiyah (QA) / Mathieu Baumel (F) - Toyota Gazoo Racing

#205 - Giniel de Villiers (ZA) / Dennis Murphy (ZA) - Toyota Gazoo Racing

#230 - Lucas Moraes (BZ) / Timo Gottschalk (D) - Toyota Gazoo Racing

#201 - Sébastien Loeb (F) / Fabian Lurquin (B) - Bahrain Raid Xtreme

#207 - Carlos Sainz (E) / Lucas Cruz (E) - Team Audi Sport

#204 - Stéphane Peterhansel (F) / Edouard Boulanger (F) - Team Audi Sport

#211 - Mattias Ekström (S) / Emil Bergkvist (S) - Team Audi Sport

#222 - Laia Sanz (E) / Maurizio Gerini (I) - Astara Team

#203 - Kuba Przygoński (PL) / Armand Monleon (E) - X-Raid MINI JCW Team

Lightweight Prototype

#300 - Francisco ‘Chaleco’ López (ECH) / Juan Pablo Latrach (RCH) - Red Bull Can-Am Factory Racing

#302 - Cristina Gutiérrez (E) / Pablo Moreno (E) - Red Bull Can-Am Factory Racing

#400 - Rokas Baciuška (LT) / Oriol Vidal (E) - Red Bull Can-Am Factory Racing

#301 - Seth Quintero (USA) / Dennis Zenz (D) - Red Bull Off-Road Junior Team

presented by BF Goodrich

#303 - Austin ‘AJ’ Jones (USA) / Gustavo Gugelmin (BZ) - Red Bull Off-Road Junior

Team presented by BF Goodrich

#314 - Mitch Guthrie (USA) / Kellon Walch (USA) - Red Bull Off-Road Junior Team

presented by BF Goodrich

#304 - Guillaume De Mevius (B) / François Cazalet (F) - GRally Team

#322 - Ignacio Casale (RCH) / Alvaro León (RCH) - X-raid Yamaha Racing

Supported Team