Die Auto-Sieger der 44 Ausgaben der Rallye Dakar

Mit der vierten Auflage der Rallye Dakar in Saudi-Arabien (31.11. – 15.01.) startet der Marathon-Klassiker in seine 45. Ausgabe und schrieb bislang eine sehr wechselhafte Chronik.

Als die erste Rallye Dakar am 26. Dezember 1978 am Arc de Triomphe in Paris nach der Vision von Thierry Sabine Richtung Afrika in die senegalesische Hauptstadt mit Ankunft am 14. Januar 1979 startete, war so ziemlich alles unterwegs, was Räder hatte und fahrtüchtig war.

Am Anfang waren es die Privatfahrer, die das Abenteuer der härtesten Rallye der Welt auf sich nahmen. Doch es dauerte nicht lange, zog das Wüstenspektakel auch prominente Rennfahrer wie den Belgier Jacky Ickx, der 1983 im Mercedes siegte. René Metge gewann 1981 im Range Rover, 1984 und 1986 im Porsche.

Dann entdeckten auch die Hersteller diese Marathon-Rallye. Mitsubishi schickte 1985 Patrick Zaniroli als Sieger nach Dakar. Nach dem Verbot der Gruppe B-Monster in der Rallye-Weltmeisterschaft 1986 verlagerte Peugeot sein Betätigungsfeld in die Wüste und stellte mit Ari Vatanen und Juha Kankkunen im 205 T16 und 405 T16 von 1987 bis 1990 viermal den Sieger. Vatanen holte seinen vierten Sieg 1991 im Citroën. Pierre Lartique erhöhte von 1994 bis 1996 auf insgesamt vier Volltreffer des Zwei-Zacken-Teams.

Dann kam die große Zeit von Mitsubishi mit zwölf Siegen von 1992 bis 2007, unterbrochen durch Citroën-Hattrick von Pierre Lartique (1994 – 1996) und von Jean-Louis Schlesser in seinem eigenen Buggy 1999 und 2000. 2001 landete Jutta Kleinschmidt im Pajero von Ralliart Deutschland den historischen und bislang einzigen Sieg einer Frau. Der sechsfache Motorrad-Sieger Stéphane Peterhansel (F) begann 2004 seine Auto-Karriere mit inzwischen acht Erfolgen zum Monsieur ‚Dakar’ mit 14 Rekordsiegen.

2008 musste die Rallye einen Tag vor dem Start in Lissabon wegen Terrordrohungen in Mauretanien abgesagt werden. 2009 zog die Rallye Dakar bis 2019 nach Südamerika um. Dort stieg auch VW mit dem Tuareg ein und landete mit Giniel de Villiers (ZA), Carlos Sainz (E) und Nasser Al-Attiyah (QA) drei Siege in Folge und wurde dann mit vier Erfolgen von den Minis des hessischen X-Raid-Teams unter Stéphane Peterhansel (2012 und 2013), Nani Roma (E/2014) und Nasser Al-Attiyah (QA/2015) abgelöst. Nach der Peugeot-Ära von Peterhansel (2016 und 2017) und Sainz (2018) holte Al-Attiyah 2019 den ersten Triumph für Toyota, dem nach dem Mini-Intermezzo von Sainz (2020) und Peterhansel (2021) in diesem Jahr der zweite Toyota-Volltreffer von Al-Attiyah folgte.

Alle Auto-Sieger und Routen der Rallye Dakar