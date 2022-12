Deswegen hat Loeb 2022 den Dakar-Sieg verpasst

Sébastien Loeb erklärt, weshalb er 2022 den Sieg verpasst hat,. Vor seiner 7. Teilnahme an der Dakar (31. Dezember - 15. Januar) blickte Sébastien Loeb auf 2022 mit dem zweiten Gesamtrang zurück.

Sébastien Loeb kennt das Spiel, als Profi kennt sich aus. 2023 wird der neunmalige Rallye-Rekordchampion zum siebten Mal in seiner Karriere an der Rallye Dakar teilnehmen. Der gebürtige Elsässer sucht noch immer nach dem Heiligen Gral beim legendären Rallye-Raid-Event, das dieses Jahr vom 31. Dezember bis 15. Januar in Saudi-Arabien stattfindet. War er 2017 mit einem 2. Platz (und nur 5 Minuten Rückstand auf Peterhansel) dem Sieg sehr nahe, verpasste Loeb auch 2022 mit einem weiteren 2. Platz, diesmal hinter Nasser Al-Attiyah, den Sieg. Ein Trost: Er gewann wenige Tage später bei seiner Premiere im Ford Puma Rally1 die Rallye Monte Carlo.

Der Prodrive-Pilot, der sich mit seinem belgischen Beifahrer Fabian Lurquin auf die nächste Ausgabe vorbereitet, sprach über die letzte Ausgabe der Dakar und seinen zweiten Gesamtrang und erklärte die Gründe für seine Niederlage gegen den Katarer Nasser Al-Attiyah.

«Es war eigentlich eine Kleinigkeit, ziemlich früh in der Rallye», sagte Sébastien Loeb. «Wir hatten ein technisches Problem, das dazu führte, dass wir zu spät waren. Danach peitschten wir Nasser hinterher, der mit seinem Beifahrer Mathieu Baumel ein großartiges Rennen fuhr. Er hatte die Erfahrung und es war nur eine kleine Lücke, die es ihnen ermöglichten, die Dinge richtig zu machen, was sie auch taten. Sie machten bis zum Ende des Rennens keine Fehler.»

«Wir haben alles gegeben und sind Zweiter geworden. Es ist nicht schlecht, es ist immer noch ein gutes Ergebnis, erkennt der Vizechampion in der neuen Rally-Raid-Weltmeisterschaft W2RC an. «Als Zweiter bei der Dakar können wir nicht enttäuscht sein, aber es hätte ein guter Kampf werden können. Wir haben versucht, das Tempo bis zum Ende aufrechtzuerhalten, aber es hat nicht gereicht.»

Opfer mehrerer Vorfälle während der dritten Etappe, zwei Reifenschäden und ein Getriebeproblem, hatte der Franzose mehr als 28 Minuten auf seinen Hauptgegner verloren. 2023 will Sébastien Loeb die Revanche und peilt seinen ersten Sieg beim berühmtesten Rallye-Raid der Welt an.