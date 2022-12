360 Fahrzeuge starten an Silvester zur Rallye Dakar

Zur 45. Auflage der Rallye Dakar und zur vierten Ausgabe in Saudi-Arabien starten schon an Silvester im Sea Camp 360 Fahrzeuge, die Rallye Classic nicht mitgezählt, die am 15. Januar 2023 in Dammam endet.

Das große Marathon-Spektakel in der Wüste von Saudi-Arabien beginnt schon am Samstag, 31. Dezember 2022, an Silvester. 360 Fahrzeuge durchqueren mit 8.500 Gesamtkilometern Saudi-Arabien vom Roten Meer an den Persischen Golf, gewürzt mit 14 Prüfungen über annähernd 5.000 gewertete Kilometer.

143 Motorräder und Quads, 65 T1-Autos, 55 Trucks, 47 T3-Fahrzeuge, 45 SSV und 5 T2-Fahrzeuge umfasst der Tross.

T1-Autos

Die Hauptwagenkategorie ist in drei verschiedene Unterklassen aufgeteilt, wobei sich T1+ und T1U die Spitzenposition teilen und den Gesamtsieg so gut wie sicher bestreiten werden. Toyota Gazoo Racing setzt drei GR Hilux DKR T1+-Fahrzeuge für Al-Attiyah, Giniel de Villiers, den südafrikanischen Cross-Country-Meister und Dakar-Sieger von 2009, und Henk Lategan ein. Eine Reihe von Kundenautos stehen ebenfalls auf der Nennliste, wobei das belgische Team Overdrive Racing mit dem lokalen Fahrer Yazeed Al Rajhi ein möglicher Anwärter auf das Podium ist.

Der nächste Herausforderer von Toyota in Bezug auf die Leistung wird wahrscheinlich der von Prodrive eingesetzte Bahrain Raid Xtreme Hunter T1+ sein, mit Loeb und Lurquin, der von dem erfahrenen argentinischen Veteranen Orlando Terranova unterstützt wird. Wie bei Toyota sind auch Kundenteams dabei, wobei Guerlain Chicherit von GCK auf ein starkes Ergebnis hofft, nachdem er die vorletzte Runde der Rally-Raid-Weltmeisterschaft in Marokko gewonnen hat. Für Vaidotas Zala wird ein zweites Kundenauto eingesetzt.

Nachdem X-raid die Dakar seit dem Rekorderfolg von Stéphane Peterhansel im Jahr 2021 nicht mehr gewonnen hat, greift X-raid die Ausgabe 2023 an zwei verschiedenen Fronten an, mit einem neuen T1+, der auf dem erfolgreichen Mini John Cooper Works Rally-Auto für Jakub Przygónski und Sebastian Halpern basiert, während Sheikh Khalid Al Qassimi und Dennis Krotov einen älteren und bewährten Mini JCW Buggy fahren wird.

Audi ist das einzige Team, das in der Kategorie T1U – reserviert für Autos mit alternativen Antrieben – angetritt und mit drei RS Q e-tron E2 zu den Favoriten auf den Sieg gehört. Einen steuert der 14-fache Sieger Peterhansel, der erneut von Edouard Boulanger navigiert wird, während Carlos Sainz neben Lucas Cruz nach einem vierten Dakar-Sieg strebt. Das dritte Auto wird von Mattias Ekström, dem Rallycross-Weltmeister von 2016, mit Emil Bergkvist, dem WRC-Juniorenmeister von 2018, pilotiert.

T3 Lightweight Prototype

Das Aufgebot in der T3-Klasse ist so groß, dass es immer schwieriger wird, das Podium vorherzusagen, geschweige denn den Gesamtsieger der Kategorie. Bemerkenswerterweise gab es im Vergleich zur letzten Dakar eine große Umstrukturierung bei der Teilnahme, da Red Bull zum Can-Am-Werksteam wurde und gleichzeitig das erfolgreiche Offroad-Junior-Team-USA-Programm beibehielt. Letzteres ist von dem von Overdrive Racing vorbereiteten OT3-Fahrzeug zum Can-Am Maverick gewechselt, was es sehr wahrscheinlich macht, dass ein Can-Am jede Stufe auf dem Podium füllen wird.

Der diesjährige Sieger Francisco «Chaleco» Lopez Contardo macht sich auf die Suche nach einem vierten Dakar-Sieg am Steuer eines Red Bull Can-Am-Werksteams XRS; Der Chilene ist einer der Besten in dieser Kategorie und seine Konstanz war ein entscheidender Faktor für seinen Triumph 2022.

An der Spitze des Red Bull Off-Road Junior Teams steht der Kalifornier Seth Quintero, der in den letzten zwei Jahren zwei Dakar-Rekorde aufgestellt hat: der jüngste Dakar-Etappensieger mit 19 und der Fahrer mit den meisten Etappensiegen in einer einzigen Ausgabe mit 11. Die Red Bull-Teamkollegen bilden eine reine US-Aufstellung, wobei Mitch Guthrie zurückkehrt, nachdem er die Ausgabe 2022 durch COVID-19 verpasst hatte, und der letztjährige T4-Gewinner Austin Jones verstärkt. Lopez Contardo wird von der Extreme-E-Meisterin Cristina Gutiérrez Herrero begleitet, die dieses Jahr mit Moreno Huete in einem Can-Am Maverick einen neuen Navigator haben wird.

Der ehemalige Red-Bull-Junior-Fahrer Guillaume de Mevius wird neben Gutiérrez‘ ehemaligem Navigator François Cazalet ein OT3-Fahrzeug für das GRallyTeam fahren. Zu den Außenseitern zählen der frühere Quad-Bike-Sieger Ignacio Casale, der einen Yamaha X-raid YXZ 1000 R Turbo Prototyp fahren wird, während die saudische Pilotin Dania Akeel ebenfalls mit einem South Racing Can-Am teilnehmen wird.

T4 SSV

Mit Austin Jones und Gustavo Gugelmin führt der ehemalige World RX-Fahrer Rokas Baciuška die 47 Fahrzeuge starke SSV-Nennliste für das Red Bull Can-Am-Werksteam an. Baciuška stand dieses Jahr auf dem Podium, hinter Jones‘ Teamkollegen Gerard Farres, der erneut die Teams von South Racing anführt.

Das Energyland Rally Team wird auch dieses Jahr wieder eine Konkurrenz sein, da die Geschwister Michal und Marek Goczal die Can-Am Maverick XRS Turbos fahren. Das polnische Duo gehörte bei der Ausgabe 2022 zu den Schnellsten im Feld, erlitt jedoch Reifenschäden und mechanische Probleme, die es aus dem Kampf um den Sieg brachten. Mit dem 18-jährigen Eryk, dem Sohn von Marek, wird auch ein dritter Goczal an den Start gehen.

South Racing ist gut vertreten, und Rodrigo Luppi de Oliveira sollte ebenfalls ein Anwärter sein, während Molly Taylor neben dem US-Navigator Andrew Short ihre zweite Dakar bestreitet. Auch der ehemalige Biker Xavier de Soultrait wird mit Sébastien Loebs Team SLR-Bardahl Team seine erste Dakar auf vier Rädern bestreiten.

Alle Infos zur Rallye Dakar

So ist das mit dem Prolog - Erklärung vom Kollegen Kay Hettich