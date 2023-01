Wie im Vorjahr: Nasser Al-Attiyah und Toyota legen vo

Nasser Al-Attiyah und Mathieu Baumel werden im Toyota Hilux auf der vierten Etappe Vierte und bauen Gesamtführung aus, Henk Lategab und Brett Cummings nun Gesamtfünfte.

Eine relativ saubere vierte Etappe ermöglichte es den Titelverteidigern Nasser Al-Attiyah und Beifahrer Mathieu Baumel, ihre Gesamtführung bei der Rallye Dakar 2023 auf 18,18 Minuten vor dem privat eingesetzten Toyota Hilux T1+ von Yazeed Al Rajhi und Dirk von Zitzewitz auf dem zweiten Platz auszubauen. Ein einziger Reifenschaden war das einzige Problem für den Superstar aus Katar und seinen französischen Beifahrer.

Die Rally-Raid-Weltmeister fuhren auf der vierten Etappe die viertschnellste Zeit und lagen auf der 425 km langen Sonderprüfung nur 2:06 Minuten hinter den Etappensiegern Loeb/Lurquin zurück. Ihre nächsten Konkurrenten verloren an diesem Tag 7:ß6 Minuten und vergrößerten damit den Vorsprung der GR DKR Hilux T1+ Crew in der Gesamtwertung.

Henk Lategan und Brett Cummings hatten ebenfalls eine erfolgreiche Etappe und beendeten die Etappe ohne einen einzigen Reifenschaden. Sie gingen als zweites Auto in die Etappe, was die Streckenfindung etwas schwierig machte. Sie fanden jedoch ein gutes Tempo, teilten sich oft die Straße mit einem ihrer Konkurrenten und erreichten das Ziel nur 7:23 Minuten hinter den Etappensiegern.

Trotz einer harten Strafe von 20 Minuten auf der ersten Etappe sind Henk und Brett in der Gesamtwertung auf den 5. Platz vorgerückt, nur 45:25 Minuten hinter der Spitze und innerhalb von 13 Minuten zum Platz 4. Nachdem sie die 4. Etappe als sechstschnellstes Auto abgeschlossen haben, werden sie für die 5. Etappe das 6. Auto auf der Straße sein, was sie in eine gute Position bringt, um anzugreifen.

Auch die vierte Etappe brachte Giniel de Villiers und Beifahrer Dennis Murphy einen sauberen Lauf. Das Paar startete als 27. Auto in die Etappe, was sie im dicken, nassen Sand, der die ersten Teile der Etappe markierte, behinderte. Sie machten trotz der Straßenbedingungen weiter und fuhren die neuntschnellste Zeit auf der Etappe, 16:11 Minuten hinter den Tagessiegern.

Mit diesem Ergebnis liegen sie auf dem siebten Gesamtrang, obwohl ihr Rückstand auf die Teamkollegen Nasser und Mathieu auf 46:13 Minuten angewachsen ist. Sie sind nur 46 Sekunden hinter der Crew vor ihnen, weniger als eine Minute hinter Henk und Brett auf dem 5. Platz. Aufgrund ihrer Straßenposition für die 5. Etappe starten sie auf dem 9. Platz, was ihre Chancen auf eine konkurrenzfähigere Etappenzeit erhöhen sollte.

Die fünfte Etappe der Dakar 2023 beginnt und endet am Biwak in der Nähe der Stadt Ha’il, wo kaltes Wetter und ein Regensturm am 3. Januar die Ankunft der Rallye Dakar markierten. Eine Verbindungsstrecke von 145 km führt die Crews vom Biwak zum Start der Etappe, danach werden sie eine zeitgesteuerte Sonderprüfung von 374 km absolvieren. Schließlich bringt sie eine Verbindung von 130 km zurück zum Biwak.

Auf die fünfte Etappe folgen drei weitere Etappen, bevor die Rallye den Ruhetag in der saudischen Hauptstadt Riad erreicht. Die zweite Veranstaltungswoche findet größtenteils im sogenannten Empty Quarter im Süden Saudi-Arabiens statt, bevor die Veranstaltung am 15. Januar in der Küstenstadt Dammam endet.

Glyn Hall, Teamchef der TGR Dakar: «Jemand hat einmal gesagt, dass jeder Tag, an dem man die Dakar anfüht, ein guter Tag ist, und deshalb war heute ein weiterer guter Tag für uns. Nasser fuhr ohne Probleme eine sehr ruhige Etappe und baute seinen Vorsprung an der Spitze um fünf Minuten aus. Also keine Beschwerden heute – mal sehen, was uns morgen bringt.«

Nasser Al-Attiyah: «Es war wieder einmal ein sehr schwieriger Tag. Aber ich bin froh, bis auf einen platten Reifen ohne ernsthafte Dramatik durch die Etappe gekommen zu sein. Wir haben die heutige Etappe auf dem vierten Platz beendet, also wird unsere Straßenposition morgen viel besser sein. Wir führen immer noch die Gesamtwertung an, und für mich ist es sehr wichtig, diese Führung zu halten, damit wir die erste Rennwoche kontrollieren können.»

Giniel de Villiers: «Wir hatten heute eine ziemlich gute Etappe, obwohl der nasse Sand es am Morgen ziemlich schwierig gemacht hat. Wir hatten einen relativ sauberen Tag und das Auto lief den ganzen Tag gut. Zumindest haben wir uns in Bezug auf unsere Straßenposition in der Reihenfolge nach vorne bewegt, was die Dinge morgen etwas einfacher machen sollte.»

Henk Lategan: «Die Etappe hat nicht sehr gut für uns begonnen, da wir früh am Tag Schwierigkeiten hatten, eine gute Linie zu finden. Vielleicht zeigte sich meine Unerfahrenheit in den Dünen ein wenig, aber als uns Stephan Peterhansel einholte, konnten wir ihm fast den ganzen Tag folgen. Wenn es gute Strecken gab, waren wir vorne, und wenn wir abseits der Piste fuhren, war er vorne. Wir haben heute viel von ihm gelernt und insgesamt sind wir mit dem heutigen Ergebnis zufrieden.»

Ergebnis auf der 4. Prüfung (= 425 km)

Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Diff. 1 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter 4:11:34 2 Peterhansel/Boulanger (F), Audi + 0,13 3 Sainz/Cruz (E), Audi + 1:50 4 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Toyota + 2:06 5 Al-Rajhi/Von Zitzewitz (SAU/D), Toyota + 7:04 6 Lategan/Cummings (ZA), Toyota + 7:23 7 Ekström/Bergkvist (S), Audi + 10:45 8 Moraes/Gottschalk (BZ/F), Toyota + 13:48 9 De Villiers/Murphy (ZA), Toyota + 16:11 10 Dumas/Defino (F), Rebillion + 32:22