Tag 4: Die Teams von X-raid kämpfen weiter

Der Sonnenschein am vierten Tag der 45. Rallye Dakar lockerte die Stimmung nach dem fast schon chaotischen Vortag mit sehr schlechtem Wetter und Abbruch wieder auf, die Mini-Teams von X-raid kämpfen weiter.

Die Etappe am Dienstag musste noch wegen schlechten Wetters abgesagt werden. Doch auf der vierten Wertungsprüfung am Mittwoch schien schon wieder größtenteils die Sonne. Die 425 Kilometer lange Prüfung in der Nähe von Ha’il hatte eine Mischung aus sandigen Pisten, Dünen und Kamelgras parat. Jakub «Kuba» Przygonski und Armand Monleon erreichten im Mini JCW Rally Plus den 13. Etappenrang. Zwei Plätze hinter ihnen beendeten ihre argentinischen Teamkollegen Sebastian Halpern und Bernardo „Ronnie“ Graue im Mini JCW Rally Plus den Tag. Scheich Khalid Al-Qassimi und Ola Floene belegten im Mini JCW Buggy den 21. Rang, Denis Krotov und Konstantin Zhiltsov holten den 29. Platz.

Das gute Wetter ließ auch die Laune bei den Piloten wieder ansteigen, die die heutige Prüfung genossen und Spaß hatten. Leider galt das nicht für die Rücken von Przygonski und Monleon, die durch Probleme mit den Dämpfern ganz schön durchgeschüttelt wurden. Trotzdem sicherten sie sich noch den 13. Platz. Auch Halpern und Graue sind mit ihrem 15. Tagesrang und der Entwicklung des Mini JCW Rally Plus zufrieden.

Kuba Przygonski: «Der Anfang war schön und wir hatten viel Spaß in den Dünen. Die Prüfung war durch das Kamelgras und die Buckel körperlich anstrengend. Aber nach Kilometer 50 hatten wir Probleme mit den Stoßdämpfern und mein Rücken ist darüber nicht so glücklich. So etwas kann bei einem neuen Auto jedoch immer passieren.»

Sebastian Halpern: «Die heutige Strecke hat Spaß gemacht. Viele Dünen und sandige Tracks. Ich bin happy. Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden. Die Arbeit an der Aufhängung gestern hat sich ausgezahlt.»

Am Donnerstag steht der zweite Schleife um Ha’il auf dem Programm. Die 373 km lange Wertungsprüfung führt die Teilnehmer in der Wüste. Neben jeder Menge Sand finden sie dort auch Kamelgras und Dünen.

Alle Infos zur Rallye Dakar



Ergebnis auf der 4. Prüfung (= 425 km)

Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Diff. 1 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter 4:11:34 2 Peterhansel/Boulanger (F), Audi + 0,13 3 Sainz/Cruz (E), Audi + 1:50 4 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Toyota + 2:06 5 Al-Rajhi/Von Zitzewitz (SAU/D), Toyota + 7:04 6 Lategan/Cummings (ZA), Toyota + 7:23 7 Ekström/Bergkvist (S), Audi + 10:45 8 Moraes/Gottschalk (BZ/F), Toyota + 13:48 9 De Villiers/Murphy (ZA), Toyota + 16:11 10 Dumas/Defino (F), Rebillion + 32:22