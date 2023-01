Tag 6: Unfall von Peterhansel, Sainz steht

In der zweiten Hälfte der sechsten Prüfung überschlugen sich gerade im Audi-Lager die Ereignisse, bei km 212 hatten sowohl Stéphane Peterhansel und Carlos Sainz einen Unfall, Beifahrer Edouard Boulanger im Krankenhaus.

Stéphane Peterhansel, der zuvor in der Tageswertung führte, hatte nach 212 km der Tagesprüfung im Audi RS Q e-tron E2 einen Unfall. Sein Co-Pilot Edouard Boulanger wurde durch den Aufprall verletzt und hat Rückenschmerzen. Er wurde vom medizinischen Dakar-Team in das Krankenhaus in Buraydah evakuiert, um sich weiteren Untersuchungen zu unterziehen.

An gleicher Stelle verunglückte auch Peterhansels Audi-Teamkollege Carlos Sainz. Das Team ist unverletzt und wartet darauf, sein Fahrzeug zu reparieren, bevor es versucht, das Rennen fortzusetzen.

Nur wenige Kilometer weiter blieben auch Yazeed Al Rajhi und sein norddeutscher Beifahrer Dirk von Zitzewitz, zuvor Dritter 1'48'' hinter Nasser Al Attiyah, bei km 216 mit mechanischen Problemen am Overdrive-Toyota Hilux liegen, Dauer bislang unbekannt.

Damit blieben auf nur vier Kilometer Teams auf den Gesamtplätzen zwei, drei und vier liegen, respektive schieden aus.