Tag 6: Unfall von Peterhansel, Al-Attiyah klar vorne

Die 45. Rallye Dakar zeigte in der sechsten Prüfung wieder ihr wahres Gesicht der unbarmherzigen Härte, Stéphane Peterhansel verunfallte, Beifahrer Edouard Boulanger im Krankenhaus, Nasser Al-Attiyah klarer Leader.

Stéphane Peterhansel, der zuvor in der Tageswertung führte, hatte nach 212 km der Tagesprüfung im Audi RS Q e-tron E2 einen Unfall. Sein Co-Pilot Edouard Boulanger wurde durch den Aufprall verletzt und hat Rückenschmerzen. Er wurde vom medizinischen Dakar-Team in das Krankenhaus in Buraydah evakuiert, um sich weiteren Untersuchungen zu unterziehen.

An gleicher Stelle verunglückte auch Peterhansels Audi-Teamkollege Carlos Sainz. Das Team ist unverletzt und wartet darauf, sein Fahrzeug zu reparieren, bevor es versucht, das Rennen fortzusetzen. Nur wenige Kilometer weiter blieben auch Yazeed Al Rajhi und sein norddeutscher Beifahrer Dirk von Zitzewitz, zuvor Dritter 1'48'' hinter Nasser Al Attiyah, bei km 216 mit mechanischen Problemen am Overdrive-Toyota Hilux liegen, Dauer bislang unbekannt. Damit blieben auf nur vier Kilometer Teams auf den Gesamtplätzen zwei, drei und vier liegen, respektive schieden aus.

Nach diesen Vorfällen ist das nun neue Gesamtklassement wenig verwunderlich. Der Vorjahressieger Nasser Al-Attiyah, im Gazoo-Toyota Hilux nun ohne ernsthafte Rivalen, lag nach seinem dritten Tagessieg als Gesamtführender schon 1:06:50 Stunden vor seinem südafrikanischen Teamkollegen Henk Lategan. Der Deutsche Timo Gottschalk, 2011 Dakar-Sieger neben Al-Attiyah, navigierte den brasilianischen Dakar-Neuling Lucas Maoraes im Overdrive-Toyota Hilux auf den dritten Gesamtplatz (+ 13:09). Auf den vierten Rang (+ 1:44:38) rutschte Giniel de Villiers vor und verhalf damit Toyota erstmals zu einer Vierfach-Führung, mit den drei Hilux vom offiziellen Gazoo-Team, beim Marathon-Klassiker.

Die Platzierung des neunfachen Rallye-Rekord-Champions und Vorjahreszweiten Sébastien Loeb, Tageszweiter, grenzt nach seinem vielen Pech mit dem Prodrive BRX Hunter schon fast an ein Wunder. Er rangierte nun mit einem Rückstand von 1:57:10 Stunden auf dem sechsten Rang, hinter Mattias Ekström (+ 1:46:55) im letzten der drei Audi.

Die sechste Prüfung wurde auf der ursprünglich geplanten Strecke bestritten, wobei die Anzahl der Kilometer um rund 100 km aus Sicherheitsgründen reduziert wurde und auf 357 km gesunken ist. Wie am Vortag befanden sich Dünen und Sand auf dem heutigen Programm. Wiederum war die Perfektion in der Technik d.er Dänenüberquerung entscheidend, um Zeit zu gewinnen

Der Gesamtführende Nasser Al-Attiyah setzte im Toyota Hilux bei km 31 die erste Tagesbestzeit 5 Sekunden vor Stéphane Peterhansel im Audi RS Q e-tron E2, dem seit Donnerstag 15 PS Mehrleistung offiziell zugestanden worden war, und 7 Sekunden vor dem gestrigen Rollkünstler Sébastien Loeb im wieder reparierten Prodrive BRX Hunter.

Zur Mitte der Prüfung eröffnete «Mr. Dakar» Peterhansel erfolgreich die Attacke auf den Rally-Raid-Champion Al-Attiyah und verwies diesen um 19 Sekunden in der vorläufigen Tageswertung auf Rang zwei, dem mit einem Abstand von 17 Sekunden dessen Toyota-Kollegen Yazeed Al-Rajhi und Dirk von Zitzewitz folgten. Carlos Sainz wurde im zweiten Audi mit einem Rückstand von 1:22 Minuten zum Teamkollegen Peterhansel auf der vierten Position geführt, aber nur eine Sekunde vor Loeb. Auch bei km 207 sollte diese Reihenfolge in der vorläufigen Tageswertung Bestand haben, bis km 212…

Ergebnis auf der 6. Prüfung (= 358 km) Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Diff. 1 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Toyota 3:13:12 2 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter + 3:39 3 Lategan/Cummings (ZA), Toyota + 8:52 4 Chicherit/Winocq (F), Hunter + 9:12 5 Zala/Fiuza (LT/P), Hunter + 10:33 6 Ekström/Bergkvist (S), Audi + 10:59 7 Moraes/Gottschalk (BZ/F), Toyota + 11:36 8 Serradori/Minaudier (F), Centurs + 12:36 9 Przygonski/Monleon (PL/E), Mini + 12:45 10 Baragwamath/Cremer (ZA), Century + 16:04