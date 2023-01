Tag 6: Mini-Pilot Jakub Przygonski Tagesneunter

Auf der sechsten Etappe der 45. Rallye Dakar schaffte es der Mini von Jakub Przygonski mit den neunten Rang den Sprung in die Top 10 des Tages, Sebastian Halpern holt Rang 15.

Aufgrund von heftigen Regenfällen rund um Al Duwadimi war das dortige Biwak nicht nutzbar. Deswegen entschied die A.S.O. gestern Abend kurzfristig alle Teilnehmer direkt nach Riad zu schicken. Die Wertungsprüfung verkürzte sich auf 358 Kilometer. Allerdings verlängerte sich die gesamte sechste Etappe auf über 900 km.

Der Mini JCW Rally Plus-Crew Jakub «Kuba» Przygonski und Armand Monleon gelang mit Rang neun der Sprung in die Top 10. Ihre Teamkollegen Sebastian Halpern und Bernardo «Ronnie» Graue sicherten sich im Mini JCW Rally Plus den 15. Platz. Die beiden Mini JCW Buggy-Crews Scheich Khalid Al-Qassimi / Ola Floene und Denis Krotov / Konstantin Zhiltsov beendeten den Tag auf den Positionen 22 und 23.

Das X-raid Mini JCW Rally Team kann zusammen mit den Piloten das Setup des neuen MINI John Cooper Works Rally Plus von Tag zu Tag weiterentwickeln und verbessern. Beide Crews kamen heute ohne Probleme durch die sandige Prüfung.

Kuba Przygonski: «Heute war es nicht ganz so einfach. Wieder Dünen mit Kamelgras und zu Beginn körperlich anstrengend. Aber wir haben uns im Auto sehr gut gefühlt. Die Arbeit zusammen mit dem Team hat bewirkt, dass der Mini einfacher zu fahren ist. Die Prüfung hat uns gut gefallen.»

Sebastian Halpern: «Die heutige Prüfung hat mir sehr gut gefallen. Die Dünen waren schön zu fahren. Ich bin richtig happy. Der Mini hat super funktioniert und ich hatte auch keine Reifenschäden. Ich habe es heute wirklich genossen.»

Wegen der Probleme rund um das Biwak in Al Duwadimi hat der Veranstalter für Samstag eine zusätzliche Marathonetappe eingebaut. Die Piloten fahren alleine nach Al Duwadimi und müssen dort am Abend ohne ihre Mechaniker auskommen. Am Sonntag geht es dann zurück nach Riad. Insgesamt müssen morgen 861 km bewältigt werden, 333 Kilometer davon gegen die Uhr. Das Terrain wird abwechslungsreich: von Schotterpisten über sandige Hochplateaus zu gewaltigen Dünenketten.

Ergebnis auf der 6. Prüfung (= 358 km) Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Diff. 1 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Toyota 3:13:12 2 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter + 3:39 3 Lategan/Cummings (ZA), Toyota + 8:52 4 Chicherit/Winocq (F), Hunter + 9:12 5 Zala/Fiuza (LT/P), Hunter + 10:33 6 Ekström/Bergkvist (S), Audi + 10:59 7 Moraes/Gottschalk (BZ/F), Toyota + 11:36 8 Serradori/Minaudier (F), Centurs + 12:36 9 Przygonski/Monleon (PL/E), Mini + 12:45 10 Baragwamath/Cremer (ZA), Century + 16:04