Tag 6: Al-Attiyah – Leader ohne Druck

Vorjahressieger Nasser Al-Attiyah hat auf der sechsten Etappe der 45. Rallye Dakar im Toyota Hilux nach dem Ausscheiden seiner engsten Rivalen seine Führung massiv ausgebaut.

Der vierfache Dakar-Sieger Nasser Al-Attiyah ist nach der sechsten Etappe seine engsten Rivalen los. Der bisherige Zweite Stéphane Peterhansel verunfallte mit seinem Audi RS Q e-tron, sein Beifahrer Edouard Boulanger wurde mit einer Rückenverletzung ins Krankenhaus gebracht. Carlos Sainz, bislang Vierter, schied dort mit dem zweiten Audi aus, der Dritte Yazeed Al-Rajhi blieb wenig später im Overdrive-Toyota aus.

Nasser Al Attiyah: „Wir haben wirklich viel gepusht“

Nasser Al Attiyah sicherte sich einen weiteren Etappensieg und baute seinen Vorsprung in der Gesamtwertung aus. Mit über einer Stunde Rückstand liegt nun sein Toyota-Teamkollege Henk Lategan auf Platz 2.

Al-Attiyah: «Es war eine sehr harte Etappe, nicht einfach. Wir haben wirklich viel gepusht, aber auf den letzten vierzig Kilometern ist die Servolenkung kaputt gegangen, also hatten wir keine Lenkung mehr. Bei uns ist viel Öl ausgetreten, aber wir werden versuchen, es jetzt zu reparieren, und dann fahren wir nach Riad.»

Henk Lategan: „Es war noch ziemlich körperlich“

Als Dritter der Tagesetappe nutzte Henk Lategan die Pannen des Audi-Clans und seines Teamkollegen Yazeed Al Rajhi, um auf den vorläufigen 2. Platz zu klettern, etwas mehr als eine Stunde hinter seinem Teamchef Nasser Al Attiyah.

Lategan: «Ich glaube, wir sind müder von gestern und vorgestern. Heute war es nicht so hart wie die paar Tage davor, aber es war trotzdem ziemlich körperlich. Es gab viele blinde Tropfen in den Dünen, die schwer zu sehen waren. Aber wir hatten einen ordentlichen Lauf und eine saubere Prüfung. In der Mitte der Etappe hielten wir für Yazeed an. Ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist, aber er hat uns angehalten und wir haben ihm eine Antriebswelle gegeben. Ich bin mir nicht sicher, was mit ihm passiert ist, aber ich bin froh, das Ende erreicht zu haben.»

Sébastien Loeb: „Am Ende denke ich, dass wir eine gute Etappe hingelegt haben“

Mit der zweitbesten Tageszeit, während die Audis von Peterhansel und Sainz große Probleme hatten, erwischte Sébastien Loeb in der Gesamtwertung einen besseren Tag. Er liegt jetzt auf Platz 6, liegt aber 1 Stunde und 57 Minuten hinter Al Attiyah.

Loeb: «Für uns war es eine saubere Prüfung. Wir haben an einigen Wegpunkten ein wenig Zeit verloren, aber nicht zu viel, nur zwei oder drei Minuten. Wenn Sie sehen, was auf der Etappe passiert ist, denke ich, dass wir am Ende eine gute Etappe hingelegt haben, mit dem zweiten Mal insgesamt. Es war besser als die vorherigen und ich denke, wir haben einen guten Schritt in der Gesamtwertung gemacht, also ist das nicht so schlimm.»

Ergebnis auf der 6. Prüfung (= 358 km) Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Diff. 1 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Toyota 3:13:12 2 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter + 3:39 3 Lategan/Cummings (ZA), Toyota + 8:52 4 Chicherit/Winocq (F), Hunter + 9:12 5 Zala/Fiuza (LT/P), Hunter + 10:33 6 Ekström/Bergkvist (S), Audi + 10:59 7 Moraes/Gottschalk (BZ/F), Toyota + 11:36 8 Serradori/Minaudier (F), Centurs + 12:36 9 Przygonski/Monleon (PL/E), Mini + 12:45 10 Baragwamath/Cremer (ZA), Century + 16:04