Tag 13: Coming home für Leader Nasser Al-Attiyah

Nasser hat seine gute Chance auf seinen fünften Sieg bei der 45. Rallye Dakar nahe seiner Heimat Katar gefestigt, Sébastien Loeb mit dem siebten Tagessieg liegt auf Rang zwei aber 1:21 Stunden hinter ihm.

Für Sébastien Loeb zählen bei der 45. Rallye Dakar im zweiten Abschnitt nur noch Einzelsiege. Auf der vorletzten Etappe notierte er den siebten Etappensieg und als neuer Rekord den sechsten Volltreffer in Folge.

Nasser Al Attiyah: «Für die Meisterschaft ist ein gutes Ergebnis wichtig»

Der Zweitplatzierte von heute, Al Attiyah, nähert sich seinem fünften Sieg. Der zweite Platz hinter Loeb beinhaltet auch die Punkte im W2RC, der 5 bis 1 Punkte an die Top 5 in jeder Prüfung vergibt. Loeb holte zum sechsten Mal in Folge 5 Punkte für den Etappensieg, während Al Attiyah sich heute über 4 Punkte freut. Die Endabrechnung erfolgt morgen nach dem Zieleinlauf.

Al-Attiyah: «Wir haben die sehr interessante 13. Etappe mit vielen Dünen überstanden. Wir sind in einer guten Position Zweiter geworden und ich bin glücklich, unseren ersten Platz bis zum Schluss zu behalten. Für die Meisterschaft ist es wichtig, gut abzuschneiden, so wie wir es heute getan haben, weil es uns Punkte im Kampf gegen Sébastien bringt, der einen Etappensieg nach dem anderen einfährt. Heute begrenzt der knappe Rückstand den Unterschied auf ein Punkt, aber was mir wirklich wichtig ist, ist der Sieg bei der Dakar. Das Rennen war super für uns, jetzt müssen wir den Titel nur noch nach Hause holen.»

Sébastien Loeb: „Auf Sand fühle ich mich wohl“

Der BRX-Fahrer Loeb gewann seine sechste Etappe in Folge, mehr als jeder andere Dakar-Fahrer vor ihm, aber er bleibt Gesamtzweiter, 1:21 h hinter Nasser Al Attiyah.

Loeb: «Es ist großartig, auch wenn der Rekord nicht unbedingt mein Ziel war. Ich wollte vor allem meinen zweiten Platz festigen. Der Abstand war klein und ich habe mein Tempo vom Start der Dünen an angepasst, also wollte ich nicht alles ändern. Meisterschaftspunkte sind auch wichtig, also habe ich gepusht. Die Sicht machte es schwierig, über die Dünen zu springen. Ich fühle mich auf Sand gut, ich kann ein starkes Tempo fahren, ich bin selbstbewusst, ich kann aggressiv fahren und dabei auf kaputte Dünen achten. Es ist cool.»

Mattias Ekström: „Diese Jungs haben zehn Jahre Erfahrung“

Als Dritter des Tages, 6:31 Minuten hinter Loeb, nimmt der letzte im Rennen verbliebene Audi-Pilot das« Empty Quarter» als Crashkurs im Dünenspringen.

Ekström: «Dieses Gelände ist sehr schwierig für mich, mit Dünen, Dünen und noch mehr Dünen. Es gab ein paar Teile, die nicht einfach zu navigieren waren, ich weiß nicht, ob wir die schnellsten Spuren gefunden haben, aber Sébastien hat gute Arbeit geleistet. Wir haben es versucht in seine Fußstapfen zu treten, aber an einer Stelle haben wir sie verloren. Aber wir haben unser Bestes gegeben. Ich fühle mich in den Dünen nicht viel besser als vorher, diese Jungs haben zehn Jahre Erfahrung und ich hatte nur ein Jahr Zeit, um es zu versuchen up. Jedes Jahr bringt wertvolle Erfahrungen.»

Ergebnis auf der 13. Prüfung (= 154 km) Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Diff. 1 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter 2:26:17 2 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Toyota + 5:28 3 Ekström/Bergkvist (S), Audi + 6:31 4 Lategan/Cummings (ZA), Toyota + 9:27 5 Al-Rajhi/Von Zitzewitz (SAU/D), Toyota + 10:56 6 Przygonski/Monleon (PL/E), Mini + 11:31 7 Moraes/Gottschalk (BZ/F), Toyota + 12:07 8 Chicherit/Winocq (F), Hunter + 12:56 9 Yacopini/Carreras (RA/E), Toyota + 13:17 10 De Villiers/Murphy (ZA), Toyota + 13:51