Tag 13: X-raid mit Sebastian Halpern in Top 10

Auf der 13. und vorletzten Etappe ist Sebastian Halpern im Mini von X-raid der Sprung in den Top 10 gelungen, Jakub Przygonski beendet Etappe auf Rang sechs

Nur noch etwas mehr als 400 Kilometer trennen die Teilnehmer vom Ziel in Dammam. Die heutige 13. Prüfung schickte die Crews zum letzten Mal in die Dünen bevor sie über eine etwa 500 km lange Liaison nach Al-Hofuf fuhren. Jakub «Kuba» Przygonski und Armand Monleon erreichten im Mini JCW Rally Plus den sechsten Rang. Sebastian Halpern und Bernardo „Ronnie“ Graue beendeten die Etappe im Mini JCW Rally Plus auf dem zwölften Rang. Sie konnten in der Gesamtwertung eine Position gutmachen und liegen jetzt auf Platz zehn.

Kuba Przygonski: «Dünen, Dünen, Dünen – das war die heutige Prüfung. Ziemlich anstrengend, aber hat Spaß gemacht. Auch für das Auto war es eine harte Strecke. Morgen steht schon die letzte Etappe an. Wir werden Vollgas geben, denn wir haben nichts zu verlieren.»

Sebastian Halpern: «Eine schwierige Prüfung heute. Viele Dünen und schwierige Navigation. Aber wir haben ein Ziel erreicht: wir liegen in der Gesamtwertung auf dem zehnten Platz.»

Die letzten 136 Kilometer bringen auf der 14. und letzten Etappe am Sonntag keine Überraschungen mehr. Die Strecke führt die Teilnehmer entlang des Persischen Golfs in die Zielstadt Dammam.

Ergebnis auf der 13. Prüfung (= 154 km) Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Diff. 1 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter 2:26:17 2 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Toyota + 5:28 3 Ekström/Bergkvist (S), Audi + 6:31 4 Lategan/Cummings (ZA), Toyota + 9:27 5 Al-Rajhi/Von Zitzewitz (SAU/D), Toyota + 10:56 6 Przygonski/Monleon (PL/E), Mini + 11:31 7 Moraes/Gottschalk (BZ/F), Toyota + 12:07 8 Chicherit/Winocq (F), Hunter + 12:56 9 Yacopini/Carreras (RA/E), Toyota + 13:17 10 De Villiers/Murphy (ZA), Toyota + 13:51