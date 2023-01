Tag 13 – Gottschalk: «Große Sensation naht»

Nur noch ein kleiner Schritt zur großen Sensation: Lucas Moraes und Timo Gottschalk stehen kurz vor dem Erreichen des Podiums bei der 45. Rallye Dakar.

Vorletzte Etappe der Rallye Dakar: Lucas Moraes und Timo Gottschalk mit Tagesrang sieben weiter Gesamtdritt. 136 Prüfungskilometer, etwas mehr als drei Prozent der Gesamtdistanz verbleiben am Sonntag bis zum Ziel.

Lucas Moraes und Timo Gottschalk stehen kurz davor, die Rallye-Dakar-Sensation zu erreichen: Eine Etappe und 136 Prüfungskilometer vor dem Ziel der unerbittlichen Tour durch Saudi-Arabien rangieren sie auf dem dritten Platz der Gesamtwertung. Auf der 13. Etappe des Wüstenklassikers von Shaybah nach Hofuf genügte ihnen ein siebter Tagesrang, um den achten Tag und knapp 2.000 Prüfungskilometer in Folge unter den Top drei geführt zu werden. Das brasilianisch-brandenburgische Duo erreichte zudem zum zehnten Mal auf 13 Etappen einen Platz unter den Tages-Top-Ten – vor der «Dakar» hatten sie das Erreichen einer einzigen solchen Platzierung als ultimatives Ziel ausgegeben. Im Durchschnitt beendeten sie die 13 Etappen auf der achten Position. All das gleicht einer kleinen «Dakar»-Sensation und ist die erste faustdicke Überraschung des jungen Motorsport-Jahres.

Der Tagessieg ging zum sechsten Mal in Folge, zum siebten Mal insgesamt, an den neunmaligen Rallye-Weltmeister und erfahrenen «Dakar»-Piloten Sébastien Loeb und dessen Beifahrer Fabian Lurquin (F/B, Prodrive) – jenes Duo, mit dem Moraes Gottschalk bis zum Vortag um die zweite Position im Gesamtklassement gekämpft hatten. In der Gesamtwertung führen weiter souverän Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (QAT/F, Toyota).

Ein letzter Gruß des «Empty Quarters», die letzten Dünenausläufer der größten Sandwüste der Welt: Mit einer 153 Kilometer langen Sonderprüfung, mehr als vier Fünftel davon in Dünen, ließen die Teilnehmer die vermutlich schwierigste Aufgabe der Rallye Dakar hinter sich. Die Route von Shaybah nach Hofuf brachte auch kurze Schott-Passagen und Sandpisten – im Wesentlichen aber ging es darum, noch einmal die nicht enden wollende Wüste zu bezwingen. Am Sonntag wird auf den verbleibenden 136 Prüfungskilometern dagegen weitgehend fester Boden erwartet.

Moraes: «Das war noch einmal eine wahre Wüsten-Etappe. Wir sind froh, das Empty Quarter mit respektablen Ergebnissen und ohne große Dramen hinter uns gebracht zu haben. Jetzt geht es bei den letzten 136 Kilometer auf Zeit noch einmal um das große Ganze: ein Platz auf dem Podium. Das ist jetzt zum Greifen nah, aber nur, wenn wir weiter die Ruhe bewahren.»

Gottschalk: «Die letzte Prüfung aus dem Empty Quarter raus, noch einmal richtig Wüste. Eine Art Never-Ending-Story, es reihte sich Düne an Düne. Es war nicht so leicht, auch von der Sicht her, weil die Sonne ungünstig stand. Man konnte die Konturen der Dünen kaum ausmachen. Nicht einfach, da ruhig zu bleiben und die Konzentration zu wahren.»

Ergebnis auf der 13. Prüfung (= 154 km) Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Diff. 1 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter 2:26:17 2 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Toyota + 5:28 3 Ekström/Bergkvist (S), Audi + 6:31 4 Lategan/Cummings (ZA), Toyota + 9:27 5 Al-Rajhi/Von Zitzewitz (SAU/D), Toyota + 10:56 6 Przygonski/Monleon (PL/E), Mini + 11:31 7 Moraes/Gottschalk (BZ/F), Toyota + 12:07 8 Chicherit/Winocq (F), Hunter + 12:56 9 Yacopini/Carreras (RA/E), Toyota + 13:17 10 De Villiers/Murphy (ZA), Toyota + 13:51