Erster Sieg für Nasser Al-Attiyah im Prodrive Hunter

Nasser Al-Attiyah und Mathieu Baumel gewinnen den FIA-Weltcup 2023 für Cross-Country-Bajas und holen bei der Dubai International Baja ihren ersten Sieg im Prodrive Hunter.

Nasser Al-Attiyah und Mathieu Baumel haben sich bei der Dubai International Baja ihren ersten Sieg im Prodrive Hunter gesichert, bei ihrer erst zweiten Veranstaltung in dem Auto, das sie erst vor drei Wochen zum ersten Mal gefahren sind. Der fünffache Dakar-Sieger Al-Attiyah und Baumel, die seit 2015 bis vor wenigen Wochen im Toyota Hilux unterwegs waren, gewannen mit diesem Premierensieg auch den FIA-Weltcup 2023 für Cross-Country-Bajas. Ihr Erfolg ist das perfekte Sprungbrett für eines der Juwelen des Motorsports, der Rallye Dakar, die nächste Veranstaltung für Prodrive und das katarisch-französische Team im Januar 2024.

Die Dubai Baja wurde drei Tage lang in den Dünen rund um die Stadt ausgetragen, wobei die Organisatoren zusätzliche Navigationselemente einbauten, um den Wettbewerb für alle teilnehmenden Motorräder und Autos schwierig zu gestalten. Diese Streckenerweiterungen stellten für das Team von Nasser Racing kein Problem dar und bewiesen einmal mehr, dass der Prodrive Hunter T1+ ganz oben im Rally-Raid-Bereich steht. wobei Prodrive bei jeder Rallye-Veranstaltung allen seinen Partnerteams Modifikationen und Überarbeitungen vorlegt.

Nasser Al-Attiyah, Nasser Racing: «Die Dubai Baja war für uns mit unserem neuen Prodrive Hunter eine fantastische Rallye. Wir haben es wirklich genossen, im Auto zu sitzen, da wir hart gearbeitet haben, um auch für das Team ein gutes Ergebnis zu erzielen. Wir haben viel für den nächsten Schritt, die Dakar, gelernt. Vielen Dank an das Team, das das Auto hierher gebracht und es so konstruiert hat, dass wir diesen Sieg holen können. Es ist ein großartiger Start, diesen Sieg zu holen und sich auf die Dakar vorzubereiten, und ja, ich denke, wir können es in Saudi-Arabien schaffen, die Dakar im Januar zu gewinnen. Wir können es kaum erwarten.»

Bei der Rallye Dakar Anfang Januar 2024 werden mehrere Prodrive Hunter in Saudi-Arabien an den Start gehen. Al-Attiyah und Baumel werden zusammen mit Sébastien Loeb und Fabian Lurquin von Bahrain Raid X Rally Team im Hunter antreten.