Rallye Dakar rückt in den Fokus – nur noch 14 Tage 22.12.2023 - 12:09 Von Toni Hoffmann

© Red Bull Sébastien Loeb © Red Bull Seth Quintero und Dennis Zenz © Red Bull Nasser Al-Attiyah &´und Mathieu Baumel © Red Bull Audi-Team: Stéphane Peterhansel, Mattias Ekström, Carlos Sainz

Die Rallye Dakar 2024 ist nur noch zwei Wochen entfernt und die hoch aufragenden Dünen der Wüste «Empty Quarter» in Saudi-Arabien warten auf diejenigen, die mutig genug sind, sich ihnen zu stellen.

Die Action beginnt mit einer Prolog-Etappe in AlUla am Freitag, dem 5. Januar, bevor der Konvoi 12 Sonderprüfungen und eine Gesamtdistanz von fast 8.000 Kilometern in Angriff nimmt. Das Erreichen der Ziellinie bei der Dakar gilt als Erfolg und die Zielflagge wird am Freitag, dem 19. Dezember, in Yanbu geschwenkt. Die zweiwöchige Rallye Dakar ist ein Rennen in einem Ausmaß wie kein anderes auf der Welt, hier sind einige Zahlen.



Die Gesamtstrecke der Rallye Dakar 2024 beträgt 7.891 km; dies umfasst 4.727 km gezeitete Sonderprüfungen und 3.164 km Verbindungsstrecken. Der längste Tag der Rallye wird Sonntag, der 14. Januar, sein. Insgesamt sind 873 km zurückzulegen, einschließlich einer gezeiteten Sonderprüfung über 483 km.



Die 46. Ausgabe der Dakar begrüßt 778 Teilnehmer in 434 Rennfahrzeugen, die 187 Teams repräsentieren. Es sind 137 Motorräder und 72 Autos (Ultimate-Kategorie) angemeldet. Außerdem wird es 46 Trucks, 42 Challenger (ehemals T3), 36 SSVs und 10 Quads geben. Weitere 80 Fahrzeuge sind in der Classic-Klasse gebucht. Bei dieser wahrhaft globalen Veranstaltung bereiten sich 135 Rookies auf ihre erste Dakar vor und insgesamt 72 Nationalitäten (einschließlich Begleitteams).



Der umfangreiche Logistikbetrieb hinter der Dakar umfasst zwei Schiffe, drei Flugzeuge, 15 Hubschrauber und 100 Lastwagen sowie 500 Veranstaltungspersonal. Das Dakar-Biwak beherbergt über 3.000 Menschen und ist 200.000 Quadratmeter groß. Im Cateringzelt des Biwaks werden täglich über 8.000 Mahlzeiten serviert. Bei der Dakar gibt es 300.000 Flaschen Wasser und jede Menge Red Bull-Dosen!



Alles neu für 2024



Der am meisten erwartete Abschnitt der Rallye Dakar 2024 ist zweifellos die 48-Stunden-Chrono-Etappe. Die beginnt am Donnerstagmorgen, dem 11. Januar, als der Konvoi vom Biwak Shubaytah aufbricht, um die 250 m hohen Sanddünen der Wüste im «Empty Quarter» in Angriff zu nehmen. Um 16:00 Uhr beenden die Teilnehmer ihre Rennen für diesen Tag und machen sich auf den Weg zum nächstgelegenen der sechs Mini-Biwaks, die auf der 532 km langen Sonderprüfung aufgestellt werden.



An diesem Abend werden die Teilnehmer aufgrund der Marathon-Etappenregeln von ihren Teams ausgeschlossen und gezwungen, alle notwendigen Reparaturen selbst und mit den ihnen zur Verfügung stehenden Werkzeugen durchzuführen. Entscheidend ist auch, dass die Konkurrenten von ihren Rivalen getrennt werden, ohne dass sie wissen können, ob sie Zeit verlieren oder gewinnen.



Nach einer Nacht beim Camping in der Wüste muss der verbleibende Teil der 532 km langen Sonderstrecke plus 234 km Verbindungsroute zurückgelegt werden, bevor sie hoffentlich irgendwann am Freitag, dem 12. Januar, das Biwak des Ruhetags in Riad erreichen.



Ein erster Gewinner



Jeder, der die Rennkarriere von Sébastien Loeb verfolgt hat, weiß, dass er gerne gewinnt. Der neunmalige Rallye-Weltmeister hat bei der Dakar nach drei zweiten Plätzen offensichtlich noch nicht alles erledigt. Der Franzose kehrt 2024 in seinem BRX Hunter zurück und ist immer noch auf der Jagd nach dem ersten Dakar-Sieg.



Weitere Kandidaten für einen erstmaligen Sieg in der Ultimate-Klasse (ehemals T1+) sind die Neuzugänge bei Toyota Gazoo Racing. Was für eine Geschichte wäre es, wenn der 21-jährige Seth Quintero oder sein brasilianischer Teamkollege Lucas Moraes bei seiner erst zweiten Reise zur Dakar den Sieg erringen könnten.



In der Challenger-Klasse hat Titelverteidiger Austin «AJ» Jones eine Horde hungriger Rennfahrer, die ihn jagen und selbst den Ruhm genießen wollen. Wie lange kann es dauern, bis einer von Mitch Guthrie Jr., Cristina Gutiérrez, Rokas Baciuška oder Dania Akeel auf der obersten Stufe des Dakar-Podiums parkt?