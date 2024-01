Dakar: Prodrive mit sieben Hunter und Dreamteam 02.01.2024 - 13:36 Von Toni Hoffmann

Prodrive wird bei der 46. Rallye Dakar (05. – 19. Januar 2024) in Saudi-Arabien mit sieben Hunter antreten und darf sich mit dem Dreamteam Sébastien Loeb und Nasser Al-Attiyah Hoffnung auf den ersten Sieg machen.

Die Rallye Dakar 2024 wird eine der größten Herausforderungen sein, die sich Prodrive in seinen 40 Jahren an der Spitze des internationalen Wettbewerbs jemals gestellt hat. Sieben Prodrive Hunter-Fahrzeuge werden sich im Januar 2024 in Saudi-Arabien dem epischen Abenteuer vom Norden bis zu den riesigen Dünen des «Empty Quarter» im Süden in der der neuen «Ultimate»-Klasse stellen. Die 7.891 km der Dakar 2024 werden voraussichtlich eine der längsten und härtesten im dritten Kapitel der Dakar sein.



Prodrive führt mit Sébastien Loeb und Nasser Al-Attiyah zwei der bekanntesten Namen im Motorsport. Loeb beginnt sein viertes Jahr bei der in Banbury ansässigen Mannschaft, während Al-Attiyah sich Prodrive zu seinem ersten großen Rallye-Raid-Event anschließt, nachdem er im November bei zwei kleineren Bajas im Hunter gefahren war. Zurück im vertrauten Sand der Vereinigten Arabischen Emirate gewann Al-Attiyah souverän die Dubai International Baja gegen bekannte Konkurrenten, um sein Selbstvertrauen am Steuer seines neuen Hunter-Herausforderers weiter zu stärken und vor der Dakar im nächsten Monat wichtige Testmeilen zu sammeln.



Loeb behielt im BRX Team Prodrive Hunter während der gesamten Rallye-Raid-Weltmeisterschaft 2023 ein beeindruckendes Tempo bei und führte die Titeljagd bis zur Halbzeit an, doch dann schlich sich Pech ein und verwehrte ihm die Krone. Doch mit Beifahrer Fabian Lurquin wollen sie ihre beiden zweiten Plätze aus den letzten beiden Dakar noch einmal verbessern. Loeb/Lurquin gaben bei der Dakar 2023 mit sieben Siegen auf 14 Etappen das Tempo vor, darunter rekordverdächtige sechs Siege in Folge. Tatsächlich gewann der Prodrive Hunter insgesamt neun der 14 Etappen, wobei Guerlain Chicherit in seinem braun/orangefarbenen Fahrzeug zweimal siegte.



Al-Attiyah hat den sechsten Dakar-Sieg im Visier mit vier verschiedenen Herstellern, während seine Bilanz von 47 Dakar-Etappensiegen nur drei hinter dem Gesamtrekord von Ari Vatanen aus den frühen 1990er Jahren liegt. Eines der stärksten Duos im Offroad-Motorsport ist auf seinen Erfolg mit Beifahrer Mathieu Baumel zurückzuführen, der 2024 als unter der Bewebung «Nasser Racing» am Rally Raid-Wettbewerb teilnimmt.



Das brasilianische X-Rallye-Team nimmt die Dakar mit zwei Prodrive Hunter in Angriff, nachdem es sich ein Jahr lang mit der Agilität und Leistungsfähigkeit der Autos in Mexiko, Brasilien und Marokko vertraut gemacht hat, wo Cristian und Marcos Baumgart bei ihren regulären Top 10 auf den Etappen unter die ersten drei kamen. Die Platzierungen sind die Endergebnisse bei diesen Veranstaltungen. Eine der härtesten Herausforderungen, die ihre Autos in diesem Jahr durchliefen, war die Sertoes-Rallye in Brasilien, wo sengende Hitze, enge Strecken und Schlamm dem gesamten X-Rallye-Team Kraft und Belastbarkeit abverlangten und ihnen bei der Vorbereitung auf das Abenteuer in Saudi-Arabien im nächsten Monat gute Dienste leisteten .



Eine weitere anspruchsvolle Rallye, für die Prodrive einen Hunter vorbereitete, war die Taklamakan-Rallye 2023 in China und das YunXiang China Team. Über 12 Tage und 4.300 Kilometer fuhr Fahrer Sun Ping mit dem Auto durch einige der härtesten Canyons, Flussbetten und Feschgebiete der Wüste Gobi. Das YunXiang-Team bringt jetzt drei neue Prodrive Hunter zur Dakar 2024 mit: Liu Feilong/Yicheng Wang, Sun Ping/Liao Min und Zi Rong/Pan Hong Yu, die alle an der Spitze des stetig wachsenden Eroberungsdrangs aus Fernost stehen wollen Dakar.



Zu den 44 Mitarbeitern von Prodrive gehören auch die beiden T5-Renntrucks dazu, die an der Rallye teilnehmen, um Ersatzteile zu transportieren, falls sie in der Mitte der Etappe benötigt werden, und die während der neuen «48-Stunden-Chrono»-Etappe, an der nur die Fahrer teilnehmen, zur Wartung der Hunter eingesetzt werden.



Insgesamt 17 Prodrive-Fahrzeuge durchliefen am 2. Dezember die technische Abnahme im Hafen von Barcelona (Spanien), bevor sie auf ein Schiff verladen wurden, das Teilnehmer, Service-Lkw, Wohnmobile und Pressewagen zum saudischen Hafen Yanbu an der Küste des Roten Meeres brachte, vor der 360 km langen Fahrt zum Start der Rallye Dakar 2024 in AlUla am 5. Januar.



Sébastien Loeb, Bahrain Raid Xtreme: «Zusammen mit Prodrive haben wir einige gute Ergebnisse erzielt, aber für mich ist die Dakar mein Ziel. Um auf den großen Etappen das Beste herauszuholen, werden Fabian und ich Hand in Hand arbeiten, um die Geschwindigkeit und die richtige Navigation zu erreichen und mechanische Probleme zu vermeiden. Allerdings gibt es bei der Dakar immer ein paar verborgene Dinge, die wir im Laufe des riesigen Abenteuers, das diese Rallye immer mit sich bringt, zusammenfügen werden. Ich freue mich darauf.»



Nasser Al-Attiyah, Nasser Racing: «Als ich den Prodrive Hunter zum ersten Mal fuhr, war ich sehr zufrieden damit, wie sich das Auto bei hoher und niedriger Geschwindigkeit verhielt, sodass ich mich hinter dem Lenkrad sofort vertraut fühlte. Natürlich ist die Dakar für uns ein Ziel für einen weiteren Sieg in einem anderen Auto, und hoffentlich kommen wir dem Dakar-Siegrekord von Stephane Peterhansel näher. Wir haben uns mit dem Team gut vorbereitet und glauben, dass wir am Start gute Chancen haben in AlUla.»



David Richards, Vorsitzender von Prodrive, sagte: «Wenn ich die Uhr zurückdrehe und daran denke, wie wir dieses Programm mit Bahrain und dem BRX-Team begonnen haben, und mich daran erinnere, wie viel Arbeit seitdem in das Auto und jede Veranstaltung gesteckt wurde, muss ich sagen, dass ich sehr stolz auf das ist, was wir erreicht haben und dass die sieben Prodrive Hunter für die Dakar 2024 angemeldet sind. Seb und Nasser zusammen zu haben, ist ein Traumteam für Prodrive, da sie über die Erfahrung, die Geschwindigkeit, die Beifahrer und das Auto verfügen, um von der ersten Etappe an Druck zu machen. Dakar stellt den Höhepunkt des weltweiten Motorsports mit unglaublich anstrengenden Etappen dar, insbesondere mit der Hinzufügung der «48-Stunden-Chrono»-Etappe in diesem Jahr, und es ist eine Herausforderung, auf die wir uns sehr freuen.» (prodrive)