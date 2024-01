Neuer Toyota GR DKR Hilux EVO T1U bereit für Dakar 02.01.2024 - 10:07 Von Toni Hoffmann

Das aus fünf Fahrzeugen bestehende Werksteam von Toyota Gazoo Racing ist vollständig vorbereitet. Shakedown, technische Checks und Prolog warten auf die Teilnehmer.

Der Start der Rallye Dakar 2024 ist nur noch wenige Tage entfernt und das Dakar-Team von Toyota Gazoo Racing (TGR) hat sich in der Nähe des Startbiwaks in der Stadt Alula im Norden Saudi-Arabiens stationiert, wo die Rallye mit einem 28 km langen Prolog am 5. Januar beginnen soll. Alle fünf GR DKR Hilux EVO T1Us des Teams wurden vor Ort vollständig zusammengebaut und werden einem Probetest unterzogen, um zu bestätigen, dass alle Systeme wie erwartet funktionieren, bevor das Team die erforderlichen technischen Prüfungen abschließt. Dort erfolgt auch der Startschuss für die zweite Rally-Raid-Weltmeisterschaft (W2RC).



Das Team wird durch Lucas Moraes und Armand Monleon vertreten; sowie Seth Quintero und Dennis Zenz, beide Crews fahren in Red Bull-Farben. Giniel de Villiers und Dennis Murphy werden in GR-Lackierung antreten, ebenso wie ihre Teamkollegen Saood Variawa und Francois Cazalet sowie Guy Botterill und Brett Cummings.



Die fünf Crews werden die zwölf Etappen der Dakar 2024 in Angriff nehmen, beginnend mit dem Prolog am 5. Januar in der Nähe von Alula. Der Abschluss der letzten Etappe führt zur Küstenstadt Yanbu. Der Ruhetag findet am 13. Januar in der saudischen Hauptstadt Riad statt.



Alain Dujardyn, TGR W2RC-Teamchef: «Wir freuen uns, am Beginn einer neuen Ära für das Dakar- und W2RC-Team von TGR zu stehen. Mit dem GR DKR Hilux EVO T1U haben wir nicht nur ein neues Auto, sondern auch vier neue Crews, die für uns an der Rallye Dakar teilnehmen. Ich wünsche allen unseren Crews viel Glück für die bevorstehende Rallye, insbesondere den Crews, die auch am Rest der W2RC-Saison teilnehmen werden. Wir haben ein tolles Auto und ein tolles technisches Team. Jetzt ist es Zeit, Rennen zu fahren.»

Shameer Variawa, SVR-Teamchef: «Ich habe zwei Dakar-Rallyes als Fahrer absolviert, aber dieses Jahr freue ich mich, nicht nur als Teamchef, sondern auch als stolzer Vater zurückzukommen. Mein Sohn Saood wird zum ersten Mal an der Rallye Dakar teilnehmen und ich wünsche ihm und Francois ein gutes, sauberes Rennen. Was den Rest des Teams betrifft, freuen wir uns darauf, unseren neuen GR DKR Hilux EVO T1U in Aktion zu sehen und seine Leistung im Vergleich zur Konkurrenz zu messen.»



Red Bull hat sich als führender Unterstützer von Extremsportarten und -sportlern etabliert und passt daher perfekt zu den Dakar- und W2RC-Bemühungen von Toyota Gazoo Racing. Der österreichische Energy-Drink-Hersteller arbeitet seit 2020 mit TGR zusammen, und das Engagement trug Früchte, als das Team im Januar 2022 einen zweiten Dakar-Titel und 2023 einen dritten gewann. (Toyota)