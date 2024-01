Etappe 8: Loeb verliert auf Leader Sainz

Carlos Sainz hat sich im Audi RS Q-etron auf Kurs zum möglichen vierten Sieg bei der Rallye Dakar auf der achten Etappe wegen eines Fehlers von Sébastien Loeb etwas Luft verschafft, Bestzeit für Mattias Ekström.

Ein verpasster Wegpunkt und schon sah die Welt bei der 46. Rallye Dakar für die beiden Siegrivalen Carlos Sainz (61 Jahre) im Audi RS Q-etron und Sébastien Loeb im Prodrive Hunter anders aus. Der Vorjahreszweite Loeb als zuvor Führender in der virtuellen Tageswertung suchte im letzten Abschnitt der achten Prüfung einen wichtigen Wegpunkt, verlor dabei mehr als fünf Minuten auf den Gesamtführenden Sainz, der sich damit im Gesamtklassement um 24:47 Minuten von seinem Verfolger Loeb absetzen konnte. Lucas Moraes festigte im Toyota Hilux mit dem dritten Tagesplatz auch seinen dritten Rang (+ 1:05:13) in der Gesamtwertung.

Die achte Etappe führte über insgesamt 678 km von Al Duwadimi nach Ha’il, davon 468 km auf Bestzeit. Der Kollege Tim Althof hat sich diesen Abschnitt etwas näher angeschaut: Dieser Tag hatte einige starke Kontraste zu bieten. Er sollte etwas einfacher als die vorherigen Etappen sein. Die Wertungsprüfung begann zentral auf der Arabischen Halbinsel und führte die Teilnehmer in Richtung Norden auf ziemlich sandigen Pisten, aber ohne große Schwierigkeiten oder Herausforderungen. Der markante Szenenwechsel erinnerte aber die Teilnehmer anschließend an die Notwendigkeit in höchster Alarmbereitschaft zu bleiben. Hier weicht der Sand den Steinen, der Übergang zu einem sehr rauen Gelände. Die Teilnehmer mussten äußerst vorsichtig herangehen, denn es drohten auf dem Weg nach Ha’il Reifenschäden.

Beim ersten Zwischenpunkt der Tagesprüfung führte Sébastien Loeb im Prodrive Hunter mit einem Vorsprung von sieben Sekunden vor Carlos Sainz (Audi RS Q-etron) und 26 Sekunden vor Guerlain Chicherit (Toyota Hilux). Nasser Al Attiyah belegte im zweiten Hunter mit 36 Sekunden Rückstand den vierten Platz, doch nach 62 km meldete der Katarer einen Stopp. Der Prodrive-Fahrer verlor dort bereits 75 Minuten. Bei km 111 lag Loeb schon 2:20 Minuten vor Chicherit.

Der erste Abschnitt passte zu Loeb. Der erste Teil dieser Prüfung umfasste Abschnitte, die denen der WRC ähnelten, was für Sébastien Loeb, den neunmaligen WRC-Champion, ein gutes Zeichen zu sein schien. Der fuhr nach 165 km die schnellste Zeit, mehr als drei Minuten vor seinem Rivalen Carlos Sainz. In der virtuellen Gesamtwertung lag Loeb knapp nun 16 Minuten hinter dem Spanier.

Bei km 179 behielt Sébastien Loeb die Führung, 3:02 Minuten vor Carlos Sainz und 3:31 Minuten vor Guerlain Chicherit. Dort führte Sainz die virtuelle Gesamtwertung immer noch mit 15:58 Minuten Vorsprung vor Loeb an. Lucas Moraes lag mit mehr als einer Stunde Rückstand auf dem dritten Platz.

Sébastien Loeb führte auch bei km 366 die virtuelle Tageswertung an, 2:30 Minuten vor Guerlain Chicherit und mehr als drei Minuten Vorsprung vor Carlos Sainz.

Bei km 406 musste Loeb passen, weil er zuvor einen Wegpunkt suchte. Deswegen musste er die virtuelle Tageswertung an Chicherit abgeben und lag deswegen sechs Minuten hinter dem im Gesamtklassement führenden Sainz.

Mattias Ekström, der am Vortag wegen einer beschädigten Aufhängung am Audi RS Q-etron verlor und ins «ferner liefen» abstürzte, setzte seine «Wut» am Montag mit der Bestleistung um. Mehr von der Hinterbank kommend schnappte er sich um 3:45 Minuten vor seinen Audi-Partner Stéphane Peterhansel, seinem Helfer am Sonntag, 4:10 Minuten vor Chicherit und 6:13 vor dem führenden Teamkollegen Carlos Sainz den Tagessieg. 8:52 Minuten hinter Ekström rangierten der 21 Jahre junge Kalifornier Seth Quintero und sein deutschen Beifahrer Dennis Zenz bei deren ersten Rallye Dakar im Allrad-Toyota Hilux auf dem fünften Tagesrang. Über deren Gesamtplatz darf nach dem großen Pech in der ersten Dakar-Woche der Mantel des Schweigens gelegt werden. Loeb wurde mit einem Rückstand von 12:50 Minuten auf P10 geführt.

46. Rallye Dakar 2024 Ergebnis auf der 8. von 12 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Diff. 1 Ekström/Bergqvist (S), Audi 3:16:15 2 Peterhansel/Boulanger (F), Audi + 3:45 3 Chicherit/Winocq (F), Toyota + 4:10 4 Sainz/Cruz (E), Audi + 6:13 5 Quintero/Zenz (US/D), Toyota + 8:52 6 De Mevius/Panseri (B/F), Toyota + 9:41 7 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota + 10:51 8 Dumas/Delfino (F), Toyota + 11:11 9 De Villiers/Murphy (ZA), Toyota + 11:18 10 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter + 12:00