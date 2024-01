Carlos Sainz: «Man kann leicht Zeit verlieren» 15.01.2024 - 15:07 Von Toni Hoffmann

© Red Bull Carlos Sainz © Red Bull Mattias Ekstrom © Red Bull Sebastien Loeb Zurück Weiter

Carlos Sainz, der auf der achten Etappe der 46. Rallye Dakar in allen Zeitmessungen an der Spitze stand, holte die Zeit, die er am Sonntag gegen Loeb verloren hatte, wieder auf.