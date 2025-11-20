Toyota stellt Fahrzeug und Fahrer für Dakar vor

Toby Price (rechts) tritt neu im Toyota Gazoo-Werksteam zusammen mit Seth Qunitero (links) und Henk Lategan bei der Dakar an

Toyota Gazoo Racing hat einen umfassend verbesserten GR Hilux sowie seine Fahreraufstellung mit Neuzugang Toby Price für die Verteidigung seines Titels in der Rally Raid-Weltmeisterschaft im Jahr 2026 vorgestellt.

Das neue Fahrzeug, das als stärker und steifer als die erste Version des DKR GR Hilux angepriesen wird, wird zunächst ausschließlich vom Toyota Gazoo-W2RC-Team bei der Rallye Dakar im Januar eingesetzt. Später soll der neue Bolide auch für Privatkunden verfügbar sein.

Der Dakar-Rennwagen ist das erste Fahrzeug, welches von Christian Loriaux, der Anfang dieses Jahres zu Overdrive Racing kam und dem ehemaligen TGR-Teamchef Glyn Hall zusammen entworfen und entwickelt wurde.

Das neue Fahrzeug verfügt über ein neues Rohrrahmenchassis, das die Torsionssteifigkeit erhöhen und das Gewicht reduzieren soll, sowie über ein verstärktes Getriebe, um den Anforderungen des zweiwöchigen Dakar-Marathons gerecht zu werden, der vom 3. bis 17. Januar stattfindet.

Die verbesserte Wartungsfreundlichkeit und Stabilität standen zu oberst im Lastenheft. Das Team strebt nun den fünften W2RC-Herstellertitel in Folge und den vierten Fahrertitel an.

Neben der Neuverpflichtung Toby Price werden weiterhin Seth Qunitero und Henk Lategan im Werksteam antreten.Da der neue Weltmeister Lucas Moraes zu Dacia Sandriders wechselt, wurde der zweifache Dakar-Sieger in der Motorradklasse, Toby Price, nach seinem Debüt auf vier Rädern in einem privaten Hilux in diesem Jahr in das Hauptteam TGR W2RC befördert.





Price wird an der Seite von Moraes' ehemaligem Beifahrer Armand Monleon sitzen, der dem Team erhalten bleibt. «Das ist einer dieser Momente in meiner Motorsportkarriere, in denen man sich kneifen muss, um zu glauben, dass es wahr ist», kommentierte Price seine Verpflichtung.

«Die Dakar auf diesem hohen Niveau zu bestreiten ist nur eine sehr kleine Gruppe von Fahrern vergönnt. Ich bin Toyota, Red Bull, Peter Kittle Motor Company und all unseren Partnern sehr dankbar, dass sie dies möglich gemacht habe. Ich freue mich sehr darauf wieder die Dakar in einem Auto zu bestreiten. Nach dem Pech beim Debut möchte ich dieses Mal mit einer vorderen Zielankunft rehabilitieren. Es war hart letztes Jahr unsere Partner zu enttäuschen als Sam [Sunderland] eine Gehirnerschütterung erlitt und wir zur Augabe gezwungen waren. Das hat aber die Motivation nur noch verstärkt».

«Die Zusammenarbeit mit Armand ist unglaublich. Er bringt so viel Erfahrung mit. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in einer hervorragenden Position sind, um es mit den Dakar-Größen aufzunehmen».

Lategan, der bis zur letzten Runde der Rall Raid-WM in Marokko um den Weltmeistertitel gekämpft hat, ist der einzige Fahrer, der 2026 denselben Beifahrer behält: Brett Cummings setzt die rein südafrikanische Besetzung fort. Quintero wird weiterhin mit seinem neuen Beifahrer Andrew Short an den Start gehen. «Nach unserer ersten kompletten Saison in der W2RC fühlen Brett und ich uns besser denn je auf die nächste Ausgabe der Dakar vorbereitet», fügte Lategan hinzu.

«Unser Ziel ist es, das Ergebnis vom letzten Jahr zu übertreffen. Es ist immer spannend, Teil eines neuen Projekts zu sein. Wir sind sehr gespannt darauf, zu sehen, was der brandneue Toyota DKR GR Hilux in voller Wettbewerbsausstattung leisten kann».