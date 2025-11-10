Solberg fährt Rally1-Vollzeitprogramm für Toyota

Toyota hat seine Mannschaft für die Rallye-Weltmeisterschaft 2016 bekannt gegeben. Oliver Solberg ersetzt Kalle Rovanperä, der in den Formelrennsport wechselt. Ansonsten bleibt der Fahrerkader unverändert.

Der 24-jährige Solberg komplettiert das Toyota-Team wieder zu einem Quintett zusammen mit Elfyn Evans, Takamoto Katsuta, Sami Pajari und Sebastien Ogier.

In diesem Jahr war Solberg mit Toyota mit einem einzigen Rally1-Einsatz zum Sieg bei der Rallye Estland gefahren. In der Saison 2022 war er für Hyundai an den Start gegangen. Im nächsten Jahr wird er eine erste komplette Saison in der Topklasse fahren. Solberg, Evans, Katsuta und Pajari werden alle an den gesamten 14 WM-Läufen teilnehmen. Der achtmalige Weltmeister Ogier hat sich verpflichtet mehr als die Hälfte der Saisonveranstaltungen zu fahren, beginnend mit dem Saisonauftakt, der Rallye Monte Carlo.

Toyota-Teamchef Jari-Matti Latvala kommentierte: «Es ist mir eine große Freude, Oliver nach seiner fantastischen Leistung am Steuer des GR Yaris Rally2 in diesem Jahr - und natürlich seinem beeindruckenden Debüt in unserem Rally1-Auto in

Estland - als Vollzeitfahrer in unserem Team willkommen zu heißen».

«Zusammen mit Elfyn und Seb, die beide im Kampf um die diesjährige Meisterschaft hervorragende Leistungen gezeigt haben, sowie Takamoto, der in diesem Jahr bewiesen hat, dass er um Siege mitfahren kann und Sami, der in seiner ersten vollständigen Saison auf höchstem Niveau wertvolle Erfahrungen gesammelt hat, werden wir erneut über eine starke Fahreraufstellung verfügen. Das Team stellt eine großartige Mischung aus Schnelligkeit und Erfahrung dar. Wir haben eine wunderbare Mannschaft».

Solberg fügte hinzu: «Dieses Jahr war für mich als Teil der Toyota Gazoo Racing-Familie absolut unglaublich. Wir haben unser Hauptziel erreicht, gemeinsam die WRC2-Meisterschaft zu gewinnen und mit dem GR Yaris Rally2 eine schnelle und konstante Saison zu fahren. Dann bekamen wir die Gelegenheit, in Estland mit dem Rally1-Auto anzutreten, was einfach eine fantastische Woche war».

«Jetzt habe ich die Chance, für eine ganze Saison in die höchste Klasse der WRC zurückzukehren. Damit sind in diesem Jahr viele Träume für mich wahr geworden. Ich bin wirklich dankbar,

Teil dieses großartigen Teams zu sein. Wir müssen aber realistisch bleiben, denn wir müssen noch viel über das Rally1-Auto lernen. Wir werden viel Spaß haben und unser Bestes geben».