Dakar Moto

Dakar-Champion Toby Price: Sehr weicher Sand

Dakar-Motorrad-Vorjahressieger Toby Price spricht nach dem Shakedown über die neuen Herausforderungen in der Wüste Saudi-Arabiens.

Der Australier Toby Price geht am morgigen Sonntag als Titelverteidiger und Vorjahressieger der Motorradwertung mit der Startnummer 1 ins Rennen, das mit der Etappe von der Stadt Jeddah über insgesamt 752 Kilometer entlang des Roten Meeres in den Norden bis nach Al Wajh eröffnet wird. Price ist neben Matthias Walkner, Sam Sunderland und Luciano Benavides Teil des Werks-Quartetts bei Red Bull-KTM.

Erstmals in der Geschichte der berüchtigte Dakar-Rallye wird in der Wüste von Saudi-Arabien gefahren. Für die Fahrer und die Teams bringt das eine völlig neue Herausforderung. Auch der 32 Jahre alte Price, er stammt aus Hillston an der Gold Küste, hat sich viele Gedanken über die Premiere in Saudi-Arabien gemacht.

«Wenn man das, was wir beim Shakedown am Freitag zu sehen bekommen haben, genauso kommen wird, dann wird der Boden anders, als das, was wir bisher gewöhnt waren und wo wir bisher gefahren sind», erklärt der zweifache Dakar-Sieger Price, der zuletzt die turbulente 2019er-Ausgabe in Peru gewinnen konnte und begründet seine Einschätzung zum Terrain in Saudi-Arabien auch: «Der Sand war wirklich sehr weich und wird sicher für sehr harte Etappen sorgen.»

Price untermauert seine Hoffnung: «Ich warte und hoffe dennoch auch auf einige schnelle und harte Pisten. Aber man kann nie wirklich sagen, was man erwarten kann. Das Motorrad ist großartig. Mein Mechaniker und das gesamte KTM-Team haben einen großartigen Job gemacht. Ich bin aufgeregt, will sehen, was uns die Rallye bringt und freue mich, dass es losgeht.»

Alle 18 Dakar-Sieger von KTM

2001: Fabrizio Meoni

2002: Fabrizio Meoni

2003: Richard Sainct

2004: Nani Roma

2005: Cyril Despres

2006: Marc Coma

2007: Cyril Despres

2008: abgesagt

2009: Marc Coma

2010: Cyril Despres

2011: Marc Coma

2012: Cyril Despres

2013: Cyril Despres

2014: Marc Coma

2015: Marc Coma

2016: Toby Price

2017: Sam Sunderland

2018: Matthias Walkner

2019: Toby Price