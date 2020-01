Dakar Moto

Dakar 2020: Auf Etappe 4 vom Roten Meer ins Gebirge

Saudi-Arabien bietet mehr Abwechselung als vermutet. Auf der vierten Etappe führt es die Teilnehmer über 453 km von Neom bis nach Al Ula.

Bereits 1642 km haben die Teilnehmer an der Rallye Dakar 2020 in drei Tagen zurückgelegt, auf der vierten Etappe sind weitere 676 km zu absolvieren – beides ohne Irrfahrten.

Vom Biwak in Neom geht es zunächst in Küstennähe zum Roten Meer zum Startpunkt der vierten Etappe bei Duba. Die Wertungsprüfung verläuft zwischen 1200 und 1450 Metern über dem Meeresspiegel. Im Gebirge erwartet die Teilnehmer überwiegend harter Untergrund (45%), der sich mit sandigen Passagen abwechselt (23%). Größte Herausforderung wird auf dieser Etappe die Navigation darstellen. Die Route führt vorbei an alten Tempeln (Nabatean).

Die 223 km lange Verbindung ist größtenteils zu Beginn der Etappe zurückzulegen. Die Motorradfraktion verlässt um 6 Uhr Ortszeit das Biwak und nimmt ab 7:58 Uhr die 453 km lange Wertungsprüfung in Angriff.