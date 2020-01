Dakar Moto

Toby Price (11./KTM): «Es ist sehr frustrierend»

Red Bull KTM-Pilot Toby Price musste am Freitag bei der Rallye Dakar in Saudi-Arabien einen Rückschlag hinnehmen. Der Vorjahressieger verlor wertvolle Zeit auf den Spitzenreiter Ricky Brabec (Honda).

Die Teilnehmer der Rallye Dakar 2020 mussten auf der sechsten Etappe von Ha’il nach Riad die unglaubliche Strecke von 830 km zurücklegen. Vor dem Ruhetag am Samstag galt es für die Motorradpiloten eine Wertungsprüfung von 477 km zu überstehen, die durch ein riesiges Sandgebiet führte. KTM-Werksfahrer Toby Price musste als Sieger des Vortags, die sechste Etappe eröffnen und legte ein starkes Tempo vor.

Etwa 90 km vor dem Ziel, zwang ihn ein Problem an seiner KTM dazu, die Fahrt zu unterbrechen. Der Australier reparierte sein Gefährt mit der Hilfe eines anderen Piloten, verlor dabei allerdings über 16 Minuten auf Ricky Brabec, der mit seiner Honda den Tagessieg holte und seine Gesamtführung ausbaute. «Es war eine lange Etappe mit sehr langen Verbindungen, auf jeden Fall eine der Schwierigsten bisher», sagte der 32-Jährige.

«Die meiste Zeit der Etappe war es kein Problem als Erster zu fahren, denn ich navigierte gut und mein Tempo war stark. Bei Kilometer 390 hatte ich ein Problem und ich musste anhalten. Glücklicherweise konnte mir ein anderer Fahrer helfen und ich konnte weiterfahren. Es ist sehr frustrierend, dass ich dadurch Zeit verloren habe, aber wir haben gerade einmal die Halbzeit erreicht und es liegt noch ein langer Weg vor uns.»

Toby Price liegt insgesamt auf dem dritten Rang und ihm fehlen 25 Minuten auf Brabec. Nach dem Ruhetag am Samstag startet die Rallye Dakar am Sonntag in ihre zweite und finale Woche.

Dakar 2020: Ergebnis Etappe 6



Pos

Fahrer (Motorrad) Zeit

(hh:mm:ss) Diff

(hh:mm:ss) 1 R. Brabec (Honda) 04:36:28

2 J. Barreda Bort (Honda) 04:38:02 00:01:34 3 M. Walkner (KTM) 04:39:13 00:02:45 4 P. Quintanilla (Husqvarna) 04:41:23 00:04:55 5 L. Benavides (KTM) 04:41:30 00:05:02 6 Ji. Cornejo Florimo (Honda) 04:41:44 00:05:16 7 F. Caimi (Yamaha) 04:44:41 00:08:13 8 P. Gonçalves (Hero) 04:44:44 00:08:16 9 S. Svitko (KTM) 04:47:24 00:10:56 10 S. Howes (Husqvarna) 04:51:31 00:15:03 11 T. Price (KTM) 04:53:01 00:16:33 12 A. Metge (Sherco Tvs) 04:53:05 00:16:37 13 M. Gerini (Husqvarna) 04:56:44 00:20:16 14 J. Cerutti (Husqvarna) 04:59:00 00:22:32 15 L. Sanz (Gas Gas) 04:59:13 00:22:45 16 R. Faggotter (Yamaha) 05:00:08 00:23:40 17 J. Betriu (KTM) 05:00:27 00:23:59 18 M. Michek (KTM) 05:00:35 00:24:07 19 J. Pedrero Garcia (KTM) 05:01:44 00:25:16 20 J. Mccanney (Yamaha) 05:02:34 00:26:06 21 A. Maio (Yamaha) 05:03:06 00:26:38 22 P. Spierings (Husqvarna) 05:03:35 00:27:07 23 M. Giemza (Husqvarna) 05:11:27 00:34:59 24 A. Short (Husqvarna) 05:11:34 00:35:06 25 S. Lagut (KTM) 05:12:30 00:36:02 26 G. Poucher (KTM) 05:13:27 00:36:59 27 J. Rodrigues (Hero) 05:15:13 00:38:45 28 B. Melot (KTM) 05:18:46 00:42:18 29 P. Cabrera (KTM) 05:21:34 00:45:06 30 M. Engel (KTM) 05:24:03 00:47:35

Dakar 2020: Stand nach Etappe 6



Pos

Fahrer (Motorrad) Zeit

(hh:mm:ss) Diff

(hh:mm:ss) 1 R. Brabec (Honda) 23:43:47

2 P. Quintanilla (Husqvarna) 24:04:43 00:20:56 3 T. Price (KTM) 24:09:26 00:25:39 4 Ji. Cornejo Florimo (Honda) 24:09:28 00:25:41 5 J. Barreda Bort (Honda) 24:16:45 00:32:58 6 M. Walkner (KTM) 24:17:26 00:33:39 7 L. Benavides (KTM) 24:22:49 00:39:02 8 S. Howes (Husqvarna) 24:48:37 01:04:50 9 S. Svitko (KTM) 24:51:36 01:07:49 10 F. Caimi (Yamaha) 24:54:11 01:10:24 11 A. Metge (Sherco Tvs) 24:58:05 01:14:18 12 A. Short (Husqvarna) 25:20:26 01:36:39 13 R. Faggotter (Yamaha) 25:32:42 01:48:55 14 L. Santolino (Sherco Tvs) 26:03:20 02:19:33 15 J. Betriu (KTM) 26:07:55 02:24:08