Schock: Arnold Brucy fuhr Etappe 4 ohne Erinnerung

Der Ausleseprozess bei der Rallye Dakar 2020 nimmt weiter zu, auch Top-Piloten mussten sich schon von der 42. Ausgabe der härtesten Rallye der Welt verabschieden. Besonders kurios der Ausfall von Arnold Brucy (KTM).

Die Yamaha-Piloten Adrien van Beveren (Sturz) und Xavier de Soultrait (Handverletzung) sowie Red Bull KTM-Ass Sam Sunderland sind die bisher prominentesten Ausfälle bei der 42. Rallye Dakar, die erstmals in Saudi-Arabien ausgetragen wird.

Die Liste der Ausfälle ist aber bedeutend länger. Manche Piloten sind nach einem Sturz nicht mehr einsatzbereit, bei anderen machte die Technik einen Strich durch die Rechnung.

Kurios, aber auch schockierend, der Ausfall von Arnold Brucy. Der 30-Jährige startet in der Kategorie «Original by Motul» und muss die herausfordernde Rallye und Hilfe überstehen. Muss am Motorrad etwas repariert werden, muss es der Franzose selbst erledigen.

Auf der vierten Etappe stürzte der KTM-Pilot heftig. Doch er rappelte sich wieder auf, stieg unter Schmerzen auf sein Motorrad und brachte es die letzten 100 km sicher bis ins Biwak nach Al-Ula. Zu diesem Zeitpunkt konnte Brucy nicht wissen, dass er sich die Schulter gebrochen hatte. Auf einen Start bei der fünften Etappe verzichtete Brucy. «Ich wusste nichts mehr vom Sturz und auch nicht, wie ich das Motorrad bis ins Ziel gebracht habe», gab Brucy zu.

Wenig einsichtig war auch Guillaume Martens. Der Niederländer stürzte auf Etappe 5 nach 270 km spektakulär. Trotz Verletzungen an Kopf, Gesäß und Hüfte wollte der KTM-Pilot die Rallye fortsetzen. Das Ärzteteam traf jedoch die Entscheidung, ihn aus dem Rennen zu nehmen.

Fahrer Ursache Etappe 1 Mare Aaron (ZAF/Honda) Sturz, linke Hand luxiert Jobard Willy (FRA/Bosuer) Sturz, Schulterluxation Butuza Marcel (ROU/KTM) Sturz Nietto Ismael (CHL/Speedbrain) Defekt Turner Philip (GBR/KTM) Sturz Etappe 2 Nosiglia Jager Daniel (BOL/Honda) Sturz, Gehirnerschütterung) Bosman Wessel (ZAF/KTM) Sturz, Knöchel gebrochen Etappe 3 Van Beveren Adrien (FRA/Yamaha) Sturz, Schlüsselbeinbruch Chollet Guillaume (FRA/Yamaha) Sturz, Schleudertraume, drei gebrochene Rippen Harmsen Olaf (NLD/KTM) Sturz, Schnittwunden, Prellungen, Gehirnerschütterung Jimmink Martien (NLD/Husqvarna) Sturz, Wirbel angebrochen Hewitt Simon (GBR/Yamaha) Defekt, Stopp mit Spritproblem Etappe 4 Jakes Ivan (SVK/KTM) Technik Brucy Arnold (FRA/KTM) Sturz, gebrochene Schulter, Gehirnerschütterung Etappe 5 Sunderland Sam (GBR/KTM) Sturz, Wirbelbrüche De Soultrait Xavier (FRA/Yamaha) Handverletzung Martens Guillaume (NLD/KTM) Sturz