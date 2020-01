Dakar Moto

Dakar 2020: Am Freitag erfolgt die finale Attacke

Die Rallye Dakar 2020 in Saudi-Arabien neigt sich dem Ende zu. Doch auf der zwölften Etappe am Freitag heißt es nochmal voll angreifen, denn eine letzte Herausforderung erwartet die Fahrer.

Das große Finale der Rallye Dakar in Saudi-Arabien. Am Freitag findet die zwölfte und letzte Etappe der großen Marathon-Rallye statt. Auf dem Weg von Haradh nach Qiddiyah müssen die Teilnehmer insgesamt noch einmal 447 km zurücklegen, um das Ziel zu erreichen. Wahnsinnige 374 km davon gehen in die Wertung ein, sodass wir erst nach einem langen Tag erfahren werden, wer der Sieger der 42. Dakar-Rallye ist.

Der Veranstalter A.S.O. spricht davon, dass die Navigation auf den letzten 100 km den Teilnehmern so viele Kopfschmerzen bereiten wird, wie in der vergangenen Woche. Neben Sand und Dünen (35%) gilt es weite Strecken über befestigtes Terrain (22%) und über asphaltierte Straßen (30%) zurückzulegen. Drei Prozent der Strecke sind steinig und fordern hohe Konzentration, um Reifenschäden zu vermeiden.

Von etwa 300 Meter über dem Meeresspiegel geht es zwischenzeitlich auf über 900 Meter hoch. Ein 20 km langer Sonderabschnitt, der keinen Einfluss auf die Gesamtwertung hat, bringt am Ende der Etappe den Gewinner der „Qiddiyah Trophy“ hervor. Anschließend folgt der Aufstieg auf das Podium am Ende des großen Abenteuers in Saudi-Arabien.