Dakar 2020: Honda triumphiert mit Ricky Brabec!

Die letzte Etappe der Rallye Dakar wurde stark gekürzt. Für Honda-Star Ricky Brabec war der Sieg bei der 42. Ausgabe der härtesten Rallye der Welt nur noch Formsache. Matthias Walkner (Red Bull KTM) wurde guter Fünfter.

Am Ende kam alles anders: Kurzfristig wurde die letzte Etappe der Dakar 2020 von Veranstalter A.S.O. Auf nur noch 167 km gekürzt. Damit war es für Pablo Quintanilla (Husqvarna) und Toby Price (Red Bull KTM) unmöglich, den Sieg von Honda und von Ricky Brabec zu verhindern.

Honda gewann die 42. Ausgabe der härtesten Rallye der Welt standesgemäß. Mit Nacho Cornejo wurde die letzte Etappe gewonnen und Brabec räumte als Zweiter (nur 53 sec Rückstand) den Gesamtsieg ab. Der 28-Jährige überzeugte bei der Dakar 2020 mit seinem Speed und seiner Cleverness und gewann als erster US-Amerikaner.

Quintanilla und Price schienen aufgrund der kurzen Distanz erst gar keinen Angriff zu versuchen. Der Husqvarna-Pilot beendete Etappe 12 als Fünfter und wurde Dakar-Zweiter – seine bisher beste Platzierung bei der härtesten Rallye der Welt. Der Red Bull KTM-Star wurde Dritter der finalen Etappe und auch bei der Dakar 2020.

Bei der Dakar 2020 in Saudi-Arabien ging es extrem eng zu. Die Top-7-Piloten liegen nach gut 7000 km innerhalb nur 37 Minuten – früher wurde der Vorsprung des Siegers in der Regel in Stunden gemessen!

Dakar 2020: Ergebnis Etappe 12



Pos

Fahrer (Motorrad) Zeit

( hh :mm:ss) Diff

( hh :mm:ss) 1 Ji. Cornejo Florimo (Honda) 01:28:15 2 R. Brabec (Honda) 01:29:08 00:00:53 3 T. Price (KTM) 01:30:40 00:02:25 4 L. Benavides (KTM) 01:31:24 00:03:09 5 P. Quintanilla (Husqvarna) 01:31:38 00:03:23 6 K. Benavides (Honda) 01:32:08 00:03:53 7 A. Metge (Sherco Tvs) 01:32:08 00:03:53 8 F. Caimi (Yamaha) 01:32:29 00:04:14 9 M. Giemza (Husqvarna) 01:32:48 00:04:33 10 A. Short (Husqvarna) 01:33:12 00:04:57 11 S. Howes (Husqvarna) 01:33:40 00:05:25 12 M. Walkner (KTM) 01:34:15 00:06:00 13 S. Svitko (KTM) 01:34:20 00:06:05 14 M. Michek (KTM) 01:34:35 00:06:20 15 J. Cerutti (Husqvarna) 01:34:42 00:06:27 16 J. Barreda Bort (Honda) 01:34:56 00:06:41 17 J. Pedrero Garcia (KTM) 01:35:02 00:06:47 18 J. Mccanney (Yamaha) 01:35:30 00:07:15 19 J. Betriu (KTM) 01:35:43 00:07:28 20 M. Gerini (Husqvarna) 01:36:10 00:07:55 21 A. Maio (Yamaha) 01:37:14 00:08:59 22 R. Faggotter (Yamaha) 01:37:48 00:09:33 23 R. Branch (KTM) 01:38:02 00:09:47 24 B. Melot (KTM) 01:40:40 00:12:25 25 L. Sanz (Gas Gas) 01:41:09 00:12:54 26 S. Lagut (KTM) 01:41:12 00:12:57 27 Hn. Koitha Veettil (Sherco) 01:44:19 00:16:04 28 Cj. Bjerkert (Husqvarna) 01:44:25 00:16:10 29 M. Patrao (KTM) 01:44:37 00:16:22 30 F. Mota (Husqvarna) 01:46:09 00:17:54

Dakar 2020: Stand nach Etappe 12



Pos

Fahrer (Motorrad) Zeit

( hh :mm:ss) Diff

( hh :mm:ss) 1 R. Brabec (Honda) 40:02:36 2 P. Quintanilla (Husqvarna) 40:19:02 00:16:26 3 T. Price (KTM) 40:26:42 00:24:06 4 Ji. Cornejo Florimo (Honda) 40:34:19 00:31:43 5 M. Walkner (KTM) 40:37:36 00:35:00 6 L. Benavides (KTM) 40:40:10 00:37:34 7 J. Barreda Bort (Honda) 40:53:33 00:50:57 8 F. Caimi (Yamaha) 41:45:11 01:42:35 9 S. Howes (Husqvarna) 42:06:37 02:04:01 10 A. Short (Husqvarna) 42:13:16 02:10:40 11 S. Svitko (KTM) 42:16:08 02:13:32 12 A. Metge (Sherco Tvs) 42:35:50 02:33:14 13 R. Faggotter (Yamaha) 42:56:58 02:54:22 14 J. Betriu (KTM) 43:34:34 03:31:58 15 J. Mccanney (Yamaha) 43:45:00 03:42:24 16 J. Pedrero Garcia (KTM) 43:48:09 03:45:33 17 M. Giemza (Husqvarna) 43:54:18 03:51:42 18 L. Sanz (Gas Gas) 44:00:52 03:58:16 19 K. Benavides (Honda) 44:05:07 04:02:31 20 M. Gerini (Husqvarna) 44:10:52 04:08:16 21 R. Branch (KTM) 44:25:56 04:23:20 22 J. Cerutti (Husqvarna) 44:28:36 04:26:00 23 M. Michek (KTM) 44:33:17 04:30:41 24 S. Lagut (KTM) 45:24:21 05:21:45 25 P. Spierings (Husqvarna) 45:53:19 05:50:43 26 M. Engel (KTM) 46:05:45 06:03:09 27 A. Maio (Yamaha) 46:17:57 06:15:21 28 P. Cabrera (KTM) 46:51:54 06:49:18 29 E. Gyenes (KTM) 48:05:07 08:02:31 30 A. Gelazninkas (KTM) 48:18:27 08:15:51