Dakar 2021: Das erwartet die Fahrer auf Etappe 1 02.01.2021 - 17:24 Von Tim Althof

Dakar Moto © A.S.O. Die erste Etappe der 43. Rallye Dakar

Saudi-Arabien ist im zweiten Jahr in Folge das gastgebende Land für die Rallye Dakar 2021. Nach dem Prolog am Samstag, folgt am Sonntag mit der ersten Etappe auch die erste Härteprüfung der Marathon-Rallye.