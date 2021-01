Dakar 2021, Etappe 11: Die längste Wertungsprüfung

Bereits zehn harte Tage sind bei der Rallye Dakar 2021 in Saudi-Arabien absolviert, doch am Donnerstag erwartet die Teilnehmer auf der vorletzten Etappe eine sehr große Herausforderung.

So langsam nähert sich der Tross der Dakar-Rallye dem Zielort Jeddah, im Westen von Saudi-Arabien. Dort, wo am 2. Januar die 43. Auflage der härtesten Rallye der Welt begann, wird am kommenden Freitag der Sieger feierlich gekürt. Vorher müssen die Fahrer und Fahrerinnen die Teilstrecke am Donnerstag von al-'Ula nach Yanbu meistern.

Bevor es am Freitag nur noch 225 Kilometer Wertungsprüfung geben wird, erwartet die Teilnehmer auf der elften Etappe die größte Herausforderung der diesjährigen Veranstaltung. Unglaubliche 511 Kilometer gehen an diesem Tag in die Rallye-Gesamtwertung ein, dazu erwartet die Fahrer noch 46 km Verbindungsetappe. Es wird die längste gewertete Strecke der diesjährigen Dakar-Rallye sein.

Nachdem Felsen und steinige Strecken in den letzten Tagen dominierten, führt die Strecke an diesem Tag über 100 Kilometer durch die Dünen. Laut Veranstalter A.S.O. soll hier endgültig die Spreu vom Weizen getrennt werden, die Besten werden sich durchsetzen. Das Biwak erwartet die Teilnehmer in Yanbu, einer Stadt mit 180.000 Einwohnern an der Küste des Roten Meeres.

Das ist die Route der Rallye Dakar 2021