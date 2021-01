GASGAS-Star Laia Sanz: Nach Sturz unverletzt

Laia Sanz absolvierte die neunte Etappe der Rallye Dakar 2021 in Saudi-Arabien mit Souveränität, doch ein kleiner Sturz und einige weitere Sturzopfer auf der Piste beeinträchtigten ihre Weiterfahrt.

«Ich fuhr von Beginn an über viele Kilometer durch dichte Staubwolken, deshalb musste ich sehr vorsichtig sein», klagte Laia Sanz vom Team GASGAS nach der neunten Etappe der Dakar-Rallye am Dienstag. Die Spanierin konnte auf dem mehr als 500 km langen Rundkurs von Neom einen Sturz nicht vermeiden, blieb aber, nicht zuletzt wegen der 2021 eingeführten Airbag-Pflicht, unverletzt.

Auf der restlichen Etappe sichtete die 35-Jährige einige gestürzte Piloten, zu denen auch KTM-Star Toby Price und Husqvarna-Ass Luciano Benavides gehörten. Die GASGAS-Fahrerin entschied sich in der Folge dazu, keine Risiken einzugehen, denn die Spanierin möchte bei ihrer elften Dakar-Teilnahme unbedingt zum elften Mal das Ziel erreichen.

«Die Etappe verlief durch einige Flussbetten und an vielen großen Steinen vorbei, an denen ich meinen Airbag bei einem kleinen Sturz testete», scherzte Sanz. Sie verlor auf der neunten Wertungsprüfung, die von den Teilnehmern und vom Veranstalter als sehr anspruchsvoll bezeichnet wurde, 57 Minuten auf Kevin Benavides, der die Etappe für Honda gewann. In der Gesamtwertung der Dakar-Rallye 2021 liegt Sanz nach diesem Tag erstmals in den Top-20.

«Ich bin in Ordnung und ich konnte weiterfahren, doch unterwegs kam ich an vielen Piloten vorbei, die nach einem Sturz aufgeben mussten. Ich entschied mich anschließend dazu, eine konstante Pace zu halten und keine Risiken einzugehen. Zum Glück habe ich die Ziellinie an einem Stück überquert», betonte die schnellste Dame im Feld.