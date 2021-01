Husqvarna-Ass Pablo Quintanilla wurde schwindelig 14.01.2021 - 16:50 Von Tim Althof

Dakar Moto © Husqvarna Pablo Quintanilla liegt vor dem letzten Tag auf Position 7

Pablo Quintanilla steuert die einzig verbliebene Husqvarna in den Top-20 der diesjährigen Rallye Dakar. Am vorletzten Tag in Saudi-Arabien fuhr er hinter Sam Sunderland (KTM) auf den zweiten Platz.