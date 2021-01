Dakar-Sieger Kevin Benavides (Honda) platzt vor Stolz

Bei seiner fünften Teilnahme an der Rallye Dakar hat Kevin Benavides als erster Südamerikaner die härteste Rallye der Welt gewonnen. Dabei war der Honda-Pilot kurz davor aufzugeben.

Vor einem Jahr schrieb Ricky Brabec als erste US-Amerikaner Dakar-Geschichte, in diesem Jahr ist es sein Honda-Teamkollege Kevin Benavides. Der Argentinier ist der erste Pilot aus Südamerika, der die legendäre Rallye gewinnen konnte.



Benavides fuhr 2016 seine erste Dakar und gehörte sofort zu den Top-Piloten. Bei seinem Debüt wurde der 31-Jährige starker Vierter, 2018 Zweiter und 2019 Fünfter. Nachdem die Dakar von Südamerika nach Saudi-Arabien wechselte, holte sich Benavides nun endlich den Sieg.

Die letzte Etappe war spannend, weil Benavides nur vier Minuten Vorsprung auf Red Bull KTM-Pilot Sam Sunderland hatte, auf Brabec waren es auch nur sieben Minuten.



«Es war absolut verrückt. Ich startete als Dritter und war nach fünfzig Kilometern vorne und musste die Route eröffnen», sagte der überglückliche Honda-Pilot. «Ich habe den ganzen Tag Druck gemacht und bin konzentriert geblieben. Ich ging 105 Prozent, aber jetzt ist es Fakt: Ich habe die Dakar gewonnen - ich bin so, so glücklich! Ich bin wirklich stolz, der erste Gewinner aus Südamerika zu sein. Es war mein Traum, Geschichte zu schreiben.»

Während seine Teamkollege Joan Barreda und Ricky Brabec zu Beginn der Dakar starke Leistungen zeigtem machte Benavides auf den ersten Etappen nicht viel auf sich aufmerksam.



«Ich habe sicher einige Fehler gemacht. Ich denke, es ist unmöglich, eine perfekte Dakar zu fahren», grübelte der Argentinier. «Das Wichtigste ist, einfach weiterzumachen, Tag für Tag ruhig und konzentriert zu bleiben und sich jeden Tag mächtig anzustrengen.»

Am fünften Renntag wäre die 43. Ausgabe der härtesten Rallye der Welt für Benavides sogar fast vorbei gewesen.



«Ich hatte einen Sturz bei hoher Geschwindigkeit. Dabei habe ich mir den Kopf und meinen Knöchel angeschlagen und hatte große Schmerzen. An diesem Tag dachte ich, vielleicht ist die Dakar für mich beendet. Aber ich machte weiter», schilderte Benavides. «Ich habe auch heute noch Schmerzen, das Glücksgefühl lässt mich aber die Schmerzen vergessen. Ich glaube, ich habe erst auf den letzten Kilometern das Rennen gewonnen! Während der Rallye darf man nicht daran denken, die Dakar zu gewinnen – man musste konzentriert bleiben. Du denkst nicht, du konzentrierst dich nur auf die Action und nichts anderes, weil sich alles in einer Sekunde ändern kann.»