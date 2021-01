Ricky Brabec (Honda/3.): «Ich bin etwas ratlos»

Das Honda-Werksteam musste am vorletzten Tag der Rallye Dakar den nächsten Dämpfer hinnehmen. Joan Barreda schied aus dem Rennen aus, Kevin Benavides und Ricky Brabec liegen aber ausgezeichnet gut im Rennen.

Der Sieger der Dakar-Rallye 2020, Ricky Brabec, erlebte ein Auf und Ab bei der diesjährigen Ausgabe in Saudi-Arabien. Der Honda-Pilot gewann zwar bisher zwei Etappen, musste aber anschließend deutliche Zeitrückstände in Kauf nehmen, weil er die folgende Etappe eröffnen musste. So geschah es auch auf der vorletzten Etappe am Donnerstag.



Auf der über 450 km langen Wertungsprüfung musste Brabec die meiste Führungsarbeit übernehmen, dementsprechend verlor der US-Amerikaner zwölf Minuten auf den Etappensieger Sam Sunderland (Red Bull KTM). In der Gesamtwertung steht Brabec vor der letzten Etappe auf Position 3, auf seinen Teamkollegen Kevin Benavides fehlen ihm etwas mehr als sieben Minuten. Keine leichte Aufgabe für ihn auf den letzten 200 Kilometern.

«Die Etappe war sehr lang. Am Vortag hatten wir Glück, dass wir so stark waren, an diesem Tag hatten wir das Pech, die Etappe eröffnen zu müssen», betonte Brabec am Abend. «Es war die längste Etappe der Rallye, ich bin mit meinen Teamkollegen unterwegs gewesen und ich bin glücklich im Ziel zu sein und bisher so weit gekommen zu sein.»



Joan Barreda Bort verlor heute die Rallye Dakar. Der Spanier verfuhr sich, verpasste einen Tankstopp und ihm ging anschließend das Benzin aus. Wegen zu starker Schmerzen musste der Honda-Fahrer letztendlich aufgeben.

«Am Freitag werden wir unser Bestes geben und wir versuchen fokussiert zu bleiben, damit wir das Ziel in Jeddah erreichen. Wir werden so sehr Gas geben wie nie zuvor, alles ist noch möglich», motivierte sich der Honda-Star selbst. «Wir haben noch einige Kilometer vor uns und die Ergebnisse sind verrückt in diesem Jahr.»

Hat der 29-Jährige eine besondere Taktik für den finalen Angriff am Freitag? «Kevin liegt acht Minuten vor uns, aber er startet nur sechs Minuten früher. Es wird also sehr schwierig sein, ihn einzuholen und dann auch noch zwei Minuten herauszufahren», erklärte er und fügte an: «Ich weiß wirklich nicht, wie es funktionieren soll, ich bin etwas ratlos. Es geht um alles oder nichts.»