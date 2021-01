Dakar 2021: Honda gewinnt mit Kevin Benavides erneut

Drei Piloten hatten auf der zwölften und letzten Etappe die realistische Chance, die Rallye Dakar 2021 für sich zu entscheiden. Am Ende jubelte mit Kevin Benavides wie im Vorjahr ein Honda-Pilot.

Die Dakar 2021 wird als eine der spannendsten der vergangenen Jahre in Erinnerung bleiben. Fast täglich führte ein anderer Pilot die Gesamtwertung an, bis zum letzten Renntag gab es mit Kevin Benavides (Honda), Sam Sunderland (Red Bull KTM) und Vorjahressieger Ricky Brabec (Honda) drei potentielle Sieganwärter, die nur von sieben Minuten getrennt waren.



Die zwölfte und letzte Etappe der 43. Dakar-Ausgabe führte die verbliebenen Teilnehmer über 452 Kilometer von Yanbu nach Jeddah, wo die diesjährige Rallye begann. Die gezeitete Strecke betrug 225 Kilometer.

Die Entscheidung fiel bereits am ersten Wegpunkt nach 99 Kilometer. KTM-Ass Sunderland, der als Sieger der elften Etappe den letzten Renntag eröffnen musste, verlor elf Minuten auf die Honda-Piloten. Und weil er von Dakar-Leader Benavides bereits überholt wurde, wusste der Brite, dass er nicht auf Siegkurs war. Die schnellster Zeit fuhr zu diesem Zeitpunkt Brabec; schnellster KTM-Pilot war Sykler Howes (+3 min), nur wenige Sekunde langsamer war Matthias Walkner (Red Bull KTM).



Bei Kilometer 149 bestätigte sich der Stand und bis zum Ziel änderte sich daran nichts mehr. Nach 2 Stunden und 17 Minuten ließ sich Ricky Brabec als Etappensieger feiern, der die Dakar 2021 damit gleichzeitig als Zweiter beendet.



Über den Gesamtsieg jubelte als erster Argentinier in der Dakar-Geschichte Kevin Benavides. Der 32-Jährige beendete die letzte Etappe mit 2:17 min Rückstand auf seinen Teamkollegen als Zweiter.



Red Bull KTM-Star Sam Sunderland verpasste die Sensation am Ende um 13 Minuten.

Übrigens: Es ist der erste Doppelsieg von Honda bei der Rallye Dakar seit 1987. Zuvor waren es Cyril Neveu und Edi Orioli, die für den japanischen Hersteller die ersten beiden Plätze belegten.



Das Ergebnis ist jedoch noch vorläufig: Gewonnen hat Benavides die Dakar 2021 erst, wenn er auch die Verbindungsetappe beendet hat. Ein technischer Ausfall oder Zeitstrafen sind auf den letzten 227 km grundsätzlich noch möglich, wenn auch unwahrscheinlich.



Für den letzten Yamaha-Piloten war die Dakar 2021 vorzeitig beendet. Adrien van Beveren blieb nach nur 30 Minuten mit einem Defekt stehen.



Matthias Walkner (Red Bull KTM) beendete die zwölfte Etappe mit 4 min Rückstand. Durch einen Kupplungsschaden auf Etappe 2 spielte der Österreicher in der Gesamtwertung keine Rolle.