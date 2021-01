Sebastian Bühler: Mit Hero auf Dakar-Gesamtrang 14

Lange gab es bei der Rallye Dakar keinen starken deutschen Piloten mehr. In diesem Jahr schaffte es Hero-Pilot Sebastian Bühler bei seiner dritten Teilnahme unter die Top-15 der Gesamtwertung.

Sebastian Bühler lebt in Portugal, in der Nähe der Großstadt Lissabon. Der gebürtige Ratinger startete 2021 zum zweiten Mal für den indischen Konzern Hero bei der Rallye Dakar in Saudi-Arabien, geleitet wird das Team jedoch von der deutschen Firma Speedbrain um Teamchef Wolfgang Fischer.



Nach dem Ausscheiden im Vorjahr gelang es Bühler bei der diesjährigen Ausgabe in Saudi-Arabien die Zielflagge zu sehen. Der 26-Jährige beendete die letzte Etappe der über 7000 km langen Marathon-Rallye auf dem zehnten Platz und sicherte sich damit Gesamtrang 14, auf Honda-Pilot Kevin Benavides, der die Rallye gewann, verlor er jedoch 4 Stunden. Teamkollege Joaquim Rodrigues wurde Elfter.

«Die letzte Etappe war sehr schön und der Untergrund war in einem guten Zustand, weil es vorher geregnet hatte. Ich bin sehr glücklich, das Ziel erreicht zu haben. Dieser Ort bringt uns so viele schlechte Erinnerungen, deshalb war es eine große Erleichterung, die letzte Etappe beendet zu haben», betonte der Hero-Pilot nach der Zieldurchfahrt.

«Es war ein großer Test für unser Motorrad und es hat perfekt funktioniert, das Team hat fantastische Arbeit geleistet. Ich möchte meiner Mannschaft, der Hero-Familie und unseren Unterstützern danken, dass sie uns so gut durch diese schwierige Dakar-Rallye und durch das vergangene Jahr gebracht haben. Hoffentlich wird dieses Jahr besser für uns alle», erklärte Bühler abschließend.



Auch Wolfgang Fischer, der seit 2011 zu einer festen Größe im Dakar-Biwak zählt, wirkte nach der Zielankunft erleichtert. «Das Ziel der Rallye Dakar zu erreichen ist ein großartiges Gefühl, aber in diesem Jahr ist es sehr besonders für mich und für das Team. Nachdem was letztes Jahr passiert ist, waren wir uns nicht sicher, wie wir das schaffen sollten. Dank der besonderen Willenskraft der Mannschaft haben wir Großartiges geleistet», betonte der Deutsche.

«Aufgrund der Corona-Situation war es nicht leicht, ein konkurrenzfähiges Bike auf die Räder zu stellen. Alle Fahrer setzten sich auf das Motorrad und machten das meiste aus den wenigen Möglichkeiten, die wir nutzten, um das Motorrad zu entwickeln», so Fischer. «Leider hatten wir den Unfall von Santosh, was uns sehr schockierte. Wir wünschen ihm gute Besserung und hoffen ihn bald wieder zu sehen. Ein großes Dankeschön geht an die Organisatoren der Dakar, die es schafften, in dieser schwierigen Zeit eine gute Veranstaltung auf die Beine zu stellen.»