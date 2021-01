Warum Laia Sanz (GASGAS) nur durchkommen wollte

Die Spanierin Laia Sanz ist nicht nur die schnellste Teilnehmerin bei der Rallye Dakar, sondern zählt auch zu den konstantesten. Auch bei ihrer elften Teilnahme brachte die GASGAS-Pilotin ihr Motorrad über die Distanz.

Seit 2011 ist Laia Sanz bei jeder Rallye Dakar am Start, 2015 fuhr sie als Neunte ihr bestes Gesamtergebnis ein. Bei jeder Teilnahme wurde die Spanierin nicht nur die beste Frau, sie kam auch bei jeder Veranstaltung am Ziel an – das können nur sehr wenige Dakar-Piloten von sich behaupten!

Sanz pilotierte bei der Dakar 2021 die einzige GASGAS, wobei sich das Motorrad nicht von der KTM 450 Rally unterscheidet – die spanische Marke gehört wie KTM und Husqvarna zu 100 Prozent zum Konzern «Pierer Mobility».



Die diesjährige Dakar war für die 35-Jährige eine besondere Herausforderung. Wegen einer Borreliose-Erkrankung im Sommer 2020 trat sie nicht optimal vorbereitet an und fiel schon auf den ersten Etappen so weit zurück, dass ein Top-10-Ergebnis aussichtslos war. Aber am letzten Renntag fuhr fuhr sie als 17. ihr bestes Etappenergebnis ein. In der Gesamtwertung kam sie mit 6,5 Stunden Rückstand auf Dakar-Sieger Kevin Benavides (Honda) ebenfalls auf Rang 17.

Allein das ‹Ankommen› war für Sanz wie ein Sieg.



«Ich bin einfach super glücklich, es bis ins Ziel geschafft zu haben. Vor gar nicht langer Zeit glaubten wir kaum daran, dass wir überhaupt teilnehmen können», jubelte die GASGAS-Pilotin. «Im Ziel auf das Podium zu fahren, ist einfach nur unglaublich. Nach all dem, was im letzten Jahr auf der Welt passiert ist, ist es noch spezieller.»



«Meine Herangehensweise an die Rallye funktionierte für mich. Ich fuhr ein sicheres und überschaubares Tempo – ich wollte nur das Ziel erreichen», betonte Sanz. «Nach dem Ruhetag fühlte ich mich sehr gut, so dass ich etwas mehr Druck machen und die Rallye stark beenden konnte. Mein Team war großartig. Sie haben mich die ganze Zeit unterstützt und mein Motorrad war bis zum Schluss perfekt. Dank ihnen bin ich so glücklich, eine weitere Dakar zu absolvieren!»