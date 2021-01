KTM-Spitze Sam Sunderland: «Unglaublich hohes Tempo»

Red Bull KTM-Pilot Sam Sunderland schaffte es am letzten Tag der Rallye Dakar in Saudi-Arabien nicht, den Honda-Sieg zu verhindern, doch der Engländer ist mit seinem dritten Gesamtrang glücklich.

Sieben verschiedene Fahrer führten die Gesamtwertung der 43. Rallye Dakar in Saudi-Arabien an den insgesamt 12 Tagen an. Am Ende gelang es Honda mit Kevin Benavides und Vorjahressieger Ricky Brabec einen Doppelsieg zu holen, KTM vervollständigte das Siegerpodest mit Sam Sunderland auf Position 3.



Sunderland fuhr eine unauffällige Rallye, war aber über die gesamten zwei Wochen in Schlagdistanz zur Spitze. Nachdem der Engländer am Donnerstag auf der vorletzten Etappe seinen ersten Tagessieg holte, malte sich der österreichische Motorradhersteller noch eine Chance auf den Gesamtsieg aus. Doch Sunderland musste die letzte Etappe eröffnen und war dadurch praktisch chancenlos: Platz 11 und 13 Minuten Rückstand reichten am Ende nur zum dritten Rang in der Rallyewertung.

«Während der gesamten Rallye habe ich mein Bestes gegeben, deshalb kann ich nicht sehr enttäuscht sein. Es war wie immer sehr hart, eine Etappe zu eröffnen und am Morgen wusste ich, dass ich sehr viel Druck machen musste, um die Minuten aufzuholen. Ich konnte leider einen Wegpunkt in den Dünen nicht finden, dabei habe ich zu viel Zeit verloren», sagte der KTM-Pilot nach der Zieldurchfahrt am Freitag.

«Man muss ständig eine gute Balance finden, denn wenn man zu viel Gas gibt, leidet meistens die Navigation darunter. Ich bin superglücklich, denn ich weiß, dass ich alles versucht habe», betonte der Dakar-Sieger von 2017 und fügte an: «Die anderen haben großartige Arbeit geleistet und nach solch einer harten Veranstaltung mit einigen schweren Stürzen und mit Fahrern, die mit technischen Problemen aufgeben mussten, bin ich froh im Ziel auf Platz 3 zu sein.»

Abschließend erklärte der 31-Jährige, wie er die Rallye in diesem Jahr einschätzt: «Ich glaube wirklich, dass es eines der härtesten Rennen war, an denen ich je teilgenommen habe, das Tempo an der Spitze ist so unglaublich hoch und wir mussten jeden Tag kämpfen, es gab keine Entspannung. Glückwunsch an alle, die ins Ziel gekommen sind und gute Besserung an die Gestürzten.»