Dakar-Rallye: GASGAS mit Sam Sunderland und Sanders

Daniel Sanders bestritt schon die Silk Way Rallye auf GASGAS und gewann drei Etappen

Der Brite Sam Sunderland, Dakar-Triumphator 2017 auf Red Bull KTM, wechselt im Pierer Mobility-Konzern zu GASGAS und fährt die Dakar 2022 dort als Teamkollege von Daniel Sanders.

Nach zwei schmerzhaften Niederlagen gegen Honda will die Pierer Mobility AG bei der Dakar-Rallye 2022 zum Gegenschlag ausholen. Mit Toby Price, Matthias Walkner, Sam Sunderland und Kevin Benavides stehen vier ehemalige Dakar-Sieger unter Vertrag. Seit einiger Zeit wird über den Transfer von Sunderland ins GASGAS Factory Team diskutiert. Jetzt bestätigte KTM-Motorsport-Direktor Pit Beirer im Interview mit SPEEDWEEK.com: Der Sandspezialist aus England wird neben Daniel Sanders 2022 für die Marke GASGAS statt für KTM antreten.

Die Pierer Mobility AG hat die Rallye Dakar in Saudi-Arabien zweimal in Serie an Honda verloren. 2021 feierten die Japaner mit dem Argentinier Kevin Benavides und Ricky Brabec (Sieger 2020) sogar einen Doppelsieg. Honda setzte nicht weniger als vier starke Siegfahrer ein. Es war der erste Doppelsieg von Honda bei der Rallye Dakar seit 1987. Damals belegten Cyril Neveu und Edi Orioli für den japanischen Hersteller die ersten beiden Plätze.

Jetzt verstärkt die Pierer Mobility AG die Anstrengungen für Dakar 2022 noch einmal kräftig. Die Österreicher werden mit vielversprechenden Factory Teams aller drei Marken an den Start gehen. Neben KTM kommen auch bei Husqvarna und GASGAS echte Sieganwärter auf den rund 450-ccm-Rallye-Maschinen zum Einsatz.

Inzwischen steht auch fest: Das Red Bull KTM Factory Team wird wieder mit vier Fahrern antreten – mit Toby Price (Dakar-Sieger 2016 und 2019), Neuzugang Kevin Benavides und Matthias Walkner (Sieger 2018).

Der vierte Fahrer war nach dem Wechsel von Sunderland zu GASGAS bisher offen. Jetzt steht fest: der zweifache MotoGP-Sieger Danilo Petrucci fährt die vierte Werks-KTM im Red Bull-Branding. «Wenn wir uns mit Danilo nicht geeinigt hätten, hätten wir im Red Bull-KTM-Factory-Team die Dakar nur mit drei Piloten bestritten», verriet Pit Beirer.

Übrigens: Die aktuellen Pierer-Mobility-Schützlinge Sunderland, Price, Walkner und Benavides haben bei der Dakar in den letzten sechs Jahren fünf Gesamtsiege erbeutet!

Danilo Petrucci wird also die vierte Werks-KTM fahren. Heinz Kinigadner wird ihn als Teammanager betreuen. Der Italiener soll im November bereits in Abu Dhabi mit den anderen Stars von KTM, Husky und GASGAS trainieren. Teammanager Jordi Viladom wird ihn vorher in Barcelona bereits in die Geheimnisse von Roadbook und GPS-Navigation einweihen.

Sam Sunderland führt also neu das GASGAS Factory Team an, das in den letzten zwei Jahren bei der Dakar von der Spanierin Laia Sanz gebildet wurde.

KTM hat inklusive 2019 die Dakar-Rallye 18 Mal hintereinander gewonnen, die beiden Niederlagen gegen Honda 2020 und 2021 schmerzen. Durch die Verpflichtung des aktuellen Siegers Kevin Benavides wird der Gegner empfindlich geschwächt. Sein jüngerer Bruder Luciano Benavides fährt bereits im Husqvarna-Werksteam.

Neuzugang Kevin Benavides, der 32-jährige Argentinier, fuhr seit 2016 für Honda bei der Rallye Dakar. Nach dem Sieg 2021 wechselte er zum Red Bull KTM-Werksteam.

«Als Dakar-Sieger ist dieser Wechsel ein sehr wichtiges Kapitel in meiner Karriere. Ich war schon immer ein Fan von KTM-Motorrädern, von Red Bull und davon, wie das Team aufgebaut ist. Ich glaube wirklich, dass es die beste Wahl für meine weitere Karriere sein wird. Ich möchte um weitere Dakar-Erfolge und um die Weltmeisterschaft kämpfen», erklärte Kevin Benavides.

Nachdem der Argentinier 2018 die Dakar-Rallye in Südamerika als Zweiter beendet hatte, gelang ihm 2021 endlich der große Wurf.

Benavides gewann als erster Argentinier die Motorradwertung. «Ich habe es immer genossen, neue Herausforderungen anzunehmen. Ich freue mich sehr darauf, mich noch härter zu pushen», sagte der Red Bull-KTM-Pilot und betonte anschließend: «Das Ziel ist, dass ich mich schnell an das Bike anpasse und die Leute um mich herum kennenlerne, sodass ich mich wohlfühle und mich auf das Fahren konzentrieren kann. Mein ultimatives Ziel ist ein zweiter Sieg bei der Rallye Dakar. In der Vergangenheit war ich mit Werksunterstützung im Enduro-Bereich unterwegs, ich bin nun zurück bei KTM. Im Red Bull KTM-Team zu sein, ist ein Traum und eine große Ehre für mich», ergänzte Benavides.

Auch Red Bull KTM-Team Manager Jordi Viladoms freut sich auf die Zusammenarbeit mit Benavides. «Wir möchten die Cross Country Rallies World Championship gewinnen und den Dakar-Sieg zurück nach Österreich holen.»

Das Dakar-Werksteam von Husqvarna Motorcycles wurde bereits umgekrempelt. Da der Chilene Pablo Quantanilla nach dem enttäuschenden siebten Dakar-Platz von 2021 zu Honda wechselte, wurde der schnelle Amerikaner Skyler Howes (als KTM-Privatfahrer bei der Dakar 2021 auf Platz 5) ins Husky-Werksteam befördert – als Teamkollege von Luciano Benavides.

Husqvarna und GASGAS könnten für eine Überraschung sorgen und die Dakar mit den neuen Topfahrern gewinnen. Dem Australier Daniel Sanders (Dakar-Vierter 2021 auf einer privaten KTM) is auf dem Werksmotorrad viel zuzutrauen. Und der 32-jährige Engländer Sam Sunderland, Dakar-Sieger 2017 und bei der 2021-Austragung starker Dritter und bester KTM-Fahrer, ist auf der GASGAS ebenfalls für einen Gesamtsieg gut.

GASGAS wird auch in der Motocross-WM 2022 verstärkt auftreten. Das de Carli-Team soll Jorge Prado in der MXGP und Mattia Guadagnini in der MX2-Klasse als GASGAS-Werksfahrer einsetzen.