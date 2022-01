Dakar 2022: Marathonetappe am Montag bringt Spannung 02.01.2022 - 19:18 Von Tim Althof

Sam Sunderland startet 2022 erstmals für GASGAS

Für die Teilnehmer der 44. Ausgabe der Rallye Dakar in Saudi-Arabien kommt es auf der zweiten Etappe am Montag auf extreme Vorsicht an, denn die Marathonetappe steht auf dem Plan und am Abend steht kein Service bereit.