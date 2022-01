Nacho Cornejo (Honda) spürte, dass es sein Tag wird

Auf der siebten Etappe sorgte Nacho Cornejo für einen weiteren Sieg für Honda. Der Chilene ist überzeugt, dass dieser Triumph der Moral im Werksteam der Honda Racing Corporation Schub verleiht.

Durch einen Navigationsfehler büßte Nacho Cornejo, der eigentlich José Ignacio Cornejo heißt, schon am ersten Renntag der Dakar 2022 fast eine Stunde ein, doch nach Etappe 7 hat sich der Chilene wieder auf 26 Minuten herangekämpft und ist Gesamtneunter.

Der 27-Jährige sorgte am Sonntag für den dritten Etappensieg von Honda bei der diesjährigen Dakar. Für die anderen beiden sorgte Joan Barreda.



«Heute war ein großartiger Tag zum Angriff – und genau das habe ich getan», jubelte der Honda-Pilot, der als 21. gestartet war und die 402 km lange Wertungsprüfung durch die saudi-arabische Wüste nach 3:28 Std. hinter sich gebracht hatte. «Ich wusste, dass die Navigation Tücken haben würde, also habe ich mich ein wenig zurückgehalten, um Fehler zu vermeiden. Ich denke, es war die richtige Entscheidung.»

Keineswegs glaubt Cornejo, dass er in der Gesamtwertung chancenlos ist.



«Diese Woche läuft es anders. Die erste Woche liegt hinter uns und wir werden jetzt angreifen und kämpfen bis zum Ziel», beteuert der Dakar-Vierte von 2020. «Ich bin zufrieden und startklar für morgen. Navigation ist meine Stärke, aber ich hatte ein paar Probleme und habe am ersten Tag ich einen Fehler gemacht, der mich etwas Selbstvertrauen gekostet hat. Ich war ein wenig blauäugig, aber das gehört jetzt der Vergangenheit an.»



«Ich möchte mich bei meinem Team bedanken, das immer zu 100 Prozent hinter mir stand. Es hat sich heute endlich ausgezahlt», ergänzt Cornejo. «Dieser Sieg ist ein Schub für die Moral. Wie wir heute gezeigt haben, gehen wir mit Schwung in die Woche. Wir werden versuchen, so viel Zeit wie möglich zurückzugewinnen.»

Bester Honda-Pilot der Gesamtwertung ist allerdings sein Landsmann Pablo Quintanilla mit 8:15 min Rückstand, nur wenige Sekunden dahinter folgt Joan Barreda.